Menší státy nehledají svět bez velmocí, ale svět, v němž i velmoci dokážou přijmout limity své moci, řekl v úterý český ministr zahraničí Petr Macinka v projevu na zasedání Rady bezpečnosti OSN. Macinka také uvedl, že svět trpí ztrátou schopnosti vzájemné komunikace a vyzdvihl Radu bezpečnosti, jejíž hodnota podle něj spočívá v tom, že je prostorem, kde soupeřící mocnosti mohou jednat.
"Historie nás učí, že velké konflikty nezačínají jen agresí. Začínají také chybným odhadem, ztrátou komunikace a přesvědčením, že ostatním už není třeba naslouchat," prohlásil ministr zahraničí ve svém projevu a dodal, že velmoci potřebují slyšet, jak zbytek světa vnímá jejich činy. "Malé státy často vidí důsledky velkých rozhodnutí dříve než samotné velmoci," uvedl Macinka.
Šéf české diplomacie také připomněl historickou zkušenost střední Evropy se světem, v němž přestávají platit pravidla mezi mocnostmi. "Je to svět, ve kterém menší státy přestávají být subjekty dějin a stávají se pouze prostorem, kterým dějiny procházejí," doplnil.
Ve svém projevu ministr zahraničí zmínil, že OSN nebyla vytvořena k vybudování dokonalého světa, ale aby zabránila tomu nejhoršímu. Podle něj navzdory nedokonalosti této organizace, jejíž struktury odrážejí realitu roku 1945, nikoli reality dnešní doby, nemusí být její alternativou lepší svět. Zároveň dodal, že OSN je důležitá, protože ve světě ovládaném mocí dává malým státům možnost vyjádřit svůj názor.
Macinka také zmínil, že Charta Organizace spojených národů vznikla ze zkušenosti, že civilizace, které odmítnou omezit vlastní moc, směřují ke katastrofě. Podle něj svět potřebuje velmoci, které jsou zdrženlivé, respektující ostatní a schopné naslouchat. "Schopnost akceptovat omezení vlastní moci zůstává jednou ze základních podmínek míru mezi národy," dodal ministr.
Americká návštěva českého ministra začala v pondělí a skončí 28. května. Kromě vystoupení v Radě bezpečnosti, se Macinka v New Yorku setká s generálním tajemníkem OSN a bude jednat s ministry zahraničních věcí Číny, Pákistánu, Ázerbájdžánu či Bahrajnu. Následně zamíří do Washingtonu, kde se sejde s vysokými představiteli americké administrativy v Bílém domě, v Pentagonu a na Ministerstvu zahraničních věcí USA. Jednat bude také s několika největšími americkými investory v České republice.
