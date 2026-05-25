Vláda posílá soubor změn zpřísňujících podmínky dočasné ochrany Ukrajinců sněmovně. O schválení novely ministerstva vnitra v pondělí informoval premiér Andrej Babiš (ANO). Držitelé takzvané dočasné ochrany, tedy většinou uprchlíci z Ukrajiny, žádající o humanitární dávku budou muset být podle návrhu zaměstnaní, podnikat, nebo být v evidenci úřadu práce. Budou se také zřejmě muset zdržovat na území Česka, a to alespoň 16 dnů v měsíci, na který dávka náleží. Podmínky se nebudou týkat dětí a studujících či seniorů. K dočasné ochraně bylo minulý týden v Česku registrováno přes 386 tisíc lidí.
Podle ministra vnitra Lubomíra Metnara (ANO) novela reaguje na zkušenosti z posledních let i na aktuální bezpečnostní situaci v Evropě. Cílem je podle něj mít jasná pravidla pro pobyt cizinců v Česku a nástroje proti zneužívání systému. Stanovení minimální doby fyzického pobytu v zemi má zabránit případnému zneužívání humanitární dávky.
Dočasná ochrana pro uprchlíky z Ukrajiny má v budoucnu zaniknout lidem, kteří se budou zdržovat mimo státy schengenského prostoru déle než 30 dní. Zaniknout má běžencům i v případě jejich trestního či správního vyhoštění. Ministerstvo vnitra podle novely také nově nebude cizincům s dočasnou ochranou vydávat cestovní průkazy totožnosti a cizinecké pasy, což dosud bylo možné v případě, že prokázali, že cestovní doklad u příslušných orgánů v zemi původu získat nemohou.
Podle ředitele Organizace pro pomoc uprchlíkům Martina Rozumka je novela zbytečná. Poukázal na přínos ukrajinských uprchlíků pro český trh práce i statistiky, podle nichž Ukrajinci nepředstavují větší bezpečnostní riziko než čeští občané.
Novela upravuje i podmínky udělení zvláštního dlouhodobého pobytu, který umožňuje běžencům s dočasnou ochranou získat stabilnější pobytové oprávnění. Zpřísňuje dosavadní požadavky tak, že žadatel nesmí mít kromě dalších podmínek také daňové nedoplatky. Ministerstvo také mění pravidla pro registraci a biometrické kontroly. Pokud uchazeč například uvede v žádosti nepravdivé informace, může jeho registrace zaniknout. O udělení speciálního pobytu je možné žádat od loňska, letos zájem podle ministerstva vnitra projevilo 56 500 lidí.
Norma řeší i podmínky pro situaci, kdy platí zdravotní pojištění za člověka s dočasnou ochranou stát. Dosud byly podmínky stanoveny tak, že stát platí pojištění v případě, že mu závažný stav dlouhodobě neumožňuje výkon práce. Podle návrhu budou muset mít takoví lidé stanovený konkrétní stupeň omezení soběstačnosti. Zákon zároveň plánuje zrušit osvobození od poplatků za uznání zahraničního vzdělání pro cizince s dočasnou ochranou, zpřísňuje také postihy za některé trestné činy související s nedovoleným přechodem státních hranic. Některé žaloby o azylových řízeních, například žaloby kvůli odebrání azylu, má mít nově na starosti pouze Městský soud v Praze.
Soubor změn také zavádí povinnost pro některé řidiče vozidel s ukrajinskou poznávací značkou nechat si vozidlo zapsat do českého registru vozidel. Dosud stačilo, aby byla vozidla nahlášená v evidenci, podle návrhu ale nepodléhala stejným technickým kontrolám jako jiná auta. Možnost zapsání do registru bude od ledna příštího roku, od ledna 2028 pak podle novely nebude možné provozovat vozidla, která v registru nebudou zapsána.
