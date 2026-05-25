Korupce, ovlivňování zápasů a sázkařské skupiny napojené na zahraničí. Investigativní reportérka Adéla Paclíková popisuje, jak funguje systém manipulací v českém fotbale a proč se už řadu let opakují podobné kauzy. „Fotbal se toho asi nikdy úplně nezbaví,“ říká.
Největší část podezření z fixlování zápasů se soustředí kolem třetí ligy, především na Moravě. Nižší platy, menší pozornost veřejnosti i možnost rychlého výdělku podle ní vytvářejí ideální prostředí pro manipulaci zápasů.
„Ve chvíli, kdy někdo nabídne hráči desítky tisíc korun za jeden zápas, je mnohem jednodušší ho zlomit,“ popisuje Paclíková ve Spotlightu Zuzany Tvarůžkové.
Jedním z nejčastěji zmiňovaných klubů bylo v posledních letech FC Zlínsko. Kolem něj podle reportérky dlouhodobě kolovala podezření na zmanipulované zápasy. „Kamkoliv jsem přišla a zeptala se na sázky ve fotbale, tak pro lidi nebyla nová informace, když se mluvilo o Zlínsku,“ uvádí.
Paclíková zároveň detailně popisuje samotný systém tzv. matchfixingu. Často stačí několik hráčů na hřišti, někdy i gólman, aby bylo možné výsledek nebo průběh utkání ovlivnit.
Do systému jsou podle reportérky zapojené organizované skupiny s vazbami na Balkán a asijské sázkové trhy. Hráči za manipulaci dostávají běžně desítky tisíc korun, zatímco ve vyšších patrech se podle ní pohybují miliony.
Během pátrání mluvila především s hráči, kteří měli problémy s hazardem nebo finančními dluhy. „Ve chvíli, kdy u nich někdo najde slabinu, tak po nich jde,“ popisuje.
Zároveň upozorňuje, že jakmile se hráč do systému jednou zapojí, cesta ven bývá velmi složitá. Podle ní fungují podobné skupiny prakticky mafiánským způsobem, s jasnou hierarchií a rozdělenými rolemi.
Nakonec Paclíková představuje vlastní investigativní zkušenosti. Za své reportáže o manipulacích ve fotbale získala mezinárodní ocenění, zároveň ale upozorňuje na atmosféru vůči novinářům v Česku. „Mám poslední dobou pocit, že prostředí, ve kterém pracujeme, a nálady vůči novinářům obecně se výrazně zhoršují,“ dodává.
