Jak dlouho dnes čekají čeští pacienti na inovativní léčbu, která už je v Evropě běžně dostupná? A zlepšuje se situace, nebo se Česko v dostupnosti moderních léků dál propadá za vyspělé evropské země? Odpovědi zazní na tiskové konferenci, kterou 19. května pořádá Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP).
Přenos TK z pražského Scott.Weber Workspace můžete sledovat od 8:30.
Nejnovější data z analýzy Patients W.A.I.T. Indicator 2025, kterou každoročně zveřejňuje Evropská federace farmaceutického průmyslu a asociací (EFPIA), přinesou aktuální pohled na dostupnost inovativních léčiv v České republice. Ukážou mimo jiné, kolik nových terapií se skutečně dostane alespoň k jednomu českému pacientovi, jak dlouho pacienti na moderní léčbu čekají a v čem se Česko liší od ostatních evropských států.
