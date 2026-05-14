Poslanecká sněmovna se z podnětu vládního hnutí SPD postavila proti konání sjezdu sudetských Němců v Česku. Hlasy koalice ANO, SPD a Motoristů vyzvala organizátory brněnské akce, aby od jejího pořádání plánovanému na konec příštího týdne ustoupili. Poslanci opozičních ODS, STAN, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09 se čtvrtečního jednání dolní komory na protest nezúčastnili. V opozičních lavicích na místech lidovců byl transparent se vzkazem Vyvoláváním nenávisti dluhy nezaplatíte.
Když nevíš kudy kam, mrskni tam Sudeťáka! Brzdou naší budoucnosti nejsou sudetští Němci, ale ti, kdo jimi straší
„Poslanecká sněmovna vyjadřuje nesouhlas s konáním 76. sněmu Sudetoněmeckého krajanského sdružení na území České republiky, a to s ohledem na historické souvislosti a na skutečnost, že se v rámci části tohoto prostředí dlouhodobě objevují postoje zpochybňující poválečné uspořádání," stojí v usnesení. Dolní komora v něm také odsoudila jakékoli projevy historického revizionismu, relativizace nacistických zločinů a zpochybňování poválečného právního a majetkového uspořádání v Česku.
Pro návrh usnesení hlasovalo 73 ze 77 přítomných poslanců koalice.
Čtveřice zákonodárců vládního tábora se hlasování zdržela, a to David Kasal, David Pražák, Roman Kubíček (všichni ANO) a ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé).
Sjezd pořádá Sudetoněmecké krajanské sdružení (SdL), které zastupuje zájmy Němců odsunutých z Československa po druhé světové válce a jejich potomků. V Česku se setkání uskuteční poprvé. Sudetské Němce do Brna pozvali zástupci festivalu Meeting Brno, což je spolek na podporu kulturní činnosti.
"Poslanecká sněmovna vyzývá organizátory této akce, zejména spolek Meeting Brno a vedení Sudetoněmeckého krajanského sdružení, aby od jejího konání na území České republiky upustili," stojí ve sněmovním usnesení. Předák sudetských Němců Bernd Posselt i David Macek z Meeting Brno již zdůraznili, že se sjezd v Brně od 22. do 25. května určitě uskuteční.
Dolní komora ale také vyzdvihla v usnesení význam Česko-německé deklarace z roku 1997 pro utváření moderních vzájemných vztahů. Připomněla, že obě země uzavřely deklarací některé sporné otázky v pohledu na minulost.
Provokace a otevírání starých ran?
Ministr pro sport a předseda poslanců Motoristů Boris Šťastný pokládá chystaný sjezd sudetských Němců za politickou provokaci. Ve sněmovním vystoupení ale zároveň vyzdvihl současnou úroveň česko-německých vztahů. Podle předsedkyně klubu ANO Taťány Malé akce otvírá staré rány a její pořádání v Česku není podle ní příliš šťastné.
"To, co se má odehrát v Brně, není nic jiného než politická provokace," řekl Šťastný. Pořádání některých akcí v Česku není podle něho vhodné, přičemž nejde o odmítnutí dialogu, Německa nebo lidí s kořeny v českých zemích. "Jde o respekt k poválečnému uspořádání Evropy, mezinárodnímu právu a historické zkušenosti," zdůraznil Šťastný.
Ministr kritizoval opoziční podporu akce. Opozice se schůze dolní komory k postoji ke sjezdu sudetských Němců v Brně na protest nezúčastnila. "Je čas vrátit se zpět od vyprázdněné hodnotové politiky k respektování zájmů a suverenity České republiky," uvedl Šťastný. Česko-německé vztahy jsou podle něho nejlepší v moderních dějinách a nesouhlas s konáním sjezdu není nepřátelský krok a neměl by je narušit.
Malá uvedla, že jakkoli jsou záležitosti právně uspořádané, ve společnosti kolem tématu stále panují jisté tenze a neměly by se probouzet. "Nepovažuji za moc šťastné pořádat sudetoněmecký sjezd na území České republiky," uvedla. "Je to akce, je to událost, která otevírá staré rány," pokračovala. Zejména pro starší lidí jde podle Malé o citlivé téma.
Poslanec SPD Jindřich Rajchl (PRO) obvinil nepřítomnou opozici, že celou věc zpolitizovala. K poválečnému odsunu německy mluvícího obyvatelstva z území někdejšího Československa a excesům, které je provázely, Rajchl uvedl, že byly pochopitelné. "Není to asi nic, za co bychom měli tleskat, ale byla to věc, která v daném historickém kontextu byla pochopitelná," řekl. Vinu za to podle Rajchla nese německá nacistická strana rozpoutáním druhé světové války a válečnými zločiny. SdL prosazuje program, který je založen na zpochybňování viny a zpochybňování dekretů Edvarda Beneše, dodal Rajchl. Opozice již dříve upozorňovala, že se SdL zřekl požadavku na zrušení Benešových dekretů. Další poslanec SPD Miroslav Ševčík v souvislosti s akcí SdL mluvil o naprosté aroganci moci. "Je to podporováno bývalou pětikoaliční vládou," uvedl Ševčík, který podporovatele akce označil za vlastizrádce.
