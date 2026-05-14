E.ON Česká republika 14. května slavnostně představí finalisty letošního ročníku soutěže E.ON Energy Globe. Přenos z pražského Idea Hubu můžete sledovat od 9:30.
Na setkání vystoupí Claudie Viohl, generální ředitelka společnosti E.ON v České republice, patronka soutěže Veronika Khek Kubařová, zástupci finálových projektů i členů odborné poroty a také zástupci organizace Fakta o klimatu, kteří představí aktuální data proměny energetiky v Česku.
Soutěž E.ON Energy Globe již 18. rokem oceňuje ekologické projekty, které pomáhají měnit svět k lepšímu. Porota složená z členů Akademie věd ČR vybrala finalisty, kteří se utkají o hlasy veřejnosti. Cílem je najít a představit inovativní přístupy k péči o životní prostředí.
