Neznámý pachatel v úterý vpodvečer ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku lebku svaté Zdislavy. Historicky je její hodnota zřejmě nevyčíslitelná, uvedla na webu policie její regionální mluvčí Dagmar Sochorová. Pražský arcibiskup a administrátor litoměřické diecéze Stanislav Přibyl ve vyjádření pro ČTK označil informaci o krádeži za zdrcující, relikvie má podle něj především historickou a pro věřící také duchovní hodnotu. Policie žádá veřejnost o pomoc při pátrání.
Svatá Zdislava je uctívaná jako patronka rodin, kongregace sester dominikánek, ale také litoměřické diecéze a českého národa, svatořečena byla v roce 1995.
Oznámení o krádeži lebky z baziliky sv. Vavřince a sv. Zdislavy přijali policisté v úterý zhruba v 18:20. "Na základě dosud provedeného šetření policisté zjistili, že ke spáchání uvedeného skutku došlo dnes v době od 18:00 do 18:15. Dosud neznámý pachatel rozbil skříňku, ve které byla lebka uložena, a následně z místa činu i s ní utekl. Tento neznámý muž byl s uvedenou lebkou v ruce na velmi nekvalitním záznamu kamery zachycen," sdělila Sochorová.
"Je to zdrcující informace. Lebka byla předmětem úcty poutníků, kteří do Jablonného, kde sv. Zdislava před více než 750 lety žila a působila, putovali. Zejména v den jejího svátku 30. května. Nemůžu uvěřit, že někdo prakticky za bílého dne a z kostela ukradne relikvii, jejíž hodnota je především historická a pro věřící také duchovní," uvedl Přibyl. Před svým jmenováním pražským arcibiskupem byl dva roky biskupem litoměřické diecéze, pod niž Jablonné spadá, a až do jmenování nového biskupa ji stále spravuje.
Podle policie měl pachatel pravděpodobně černé či jinak tmavé oblečení a na nohou měl zřejmě bílé či jinak světlé boty. Českolipští kriminalisté, kteří aktuálně intenzivně vyšetřují veškeré okolnosti celé události, žádají o pomoc i veřejnost. "Pokud má někdo jakékoliv poznatky k uvedenému případu a dosud neznámému muži, který lebku svaté Zdislavy z baziliky odcizil, ať je sdělí policistům na kterékoliv služebně nebo telefonicky na bezplatné lince 158. Policisté samozřejmě přijmou také informace k místu, kde by se mohla lebka svaté Zdislavy nyní nacházet," dodala mluvčí.
Památku svaté Zdislavy slaví římskokatolická církev 30. května. Bývá zobrazována jako rozdavatelka almužen chudým či ošetřovatelka nemocných a k jejím dalším atributům patří děti, manžel, kostel, vinná réva, břečťan a erb se lvicí. Za blahoslavenou byla Zdislava prohlášena v roce 1907, papež Jan Pavel II. ji svatořečil v roce 1995.
Zdislava se narodila kolem roku 1220 na hradě v Křižanově na Žďársku. Když jí bylo něco přes 15 let, byla provdána za významného českého velmože Havla Markvartice do severních Čech na hrad Lemberk v Jablonném v Podještědí. Zdislava podle Dalimilovy kroniky proslula svým milosrdenstvím, dobročinností, křesťanskými skutky lásky k bližnímu a léčitelským umem. Zemřela mladá, již v roce 1252, vyčerpána mnohými starostmi a mateřskou péčí nejen o vlastní rodinu, ale i o velkou rodinu všech pocestných, chudých a nemocných. Zdislaviny ostatky byly uloženy v kostele svatého Vavřince v Jablonném. Právě na tomto místě byla později vybudována bazilika. Její hrob je v kryptě pod oltářem. Lebka byla umístěna na oltáři v první boční kapli baziliky.
