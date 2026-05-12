Více než dvě desítky obcí v Česku už získaly ocenění v soutěži Zelená obec roku, kterou čtvrtým rokem pořádá banka ČSOB ve spolupráci s Hospodářskými novinami. Jaká další města a vesnice se na vítězný seznam připojí, se ukáže 4. června při slavnostním vyhlášení v kampusu ČSOB v pražských Radlicích. Stejně jako v minulých letech bude součástí akce také konference Udržitelná budoucnost obcí. Nabídne setkání zástupců samospráv, státní správy včetně vlády, byznysu a odborníků. Letos se svým hlavním tématem zaměří na dostupné bydlení.
„Dostupnost bydlení dnes patří mezi klíčové podmínky fungující ekonomiky i rozvoje regionů. Právě proto ji letos otevíráme jako hlavní téma konference,“ uvádí člen představenstva ČSOB zodpovědný za komerční bankovnictví Ján Lučan.
Tématu dostupného bydlení bude věnována také panelová diskuse. Kromě Lučana se do ní zapojí také ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová (ANO), předseda komise pro sociální věci, zdravotnictví a bydlení ze Svazu měst a obcí Jakub Rychtecký, starosta Hanušovic Marek Kostka nebo starosta Černovic Jan Brožek. Debata se zaměří na konkrétní způsoby, jak zrychlit výstavbu, rozšířit nabídku bydlení a zapojit do řešení stát, samosprávy i finanční sektor. Program doplní také speciální zahraniční host, který představí příklady dobré praxe.
„Nestačí o dostupnosti bydlení mluvit, klíčové je posouvat konkrétní projekty do realizace. V ČSOB proto pomáháme obcím s jejich přípravou i financováním od prvních návrhů až po realizaci. Konference je pro účastníky příležitostí sdílet řešení, která fungují v praxi,“ říká Lučan.
Projekty zvyšující atraktivitu bydlení zvládnou realizovat i malé obce o 200 až 300 obyvatelích. Podle Lučana je důležité, aby při tom dokázaly spolupracovat v rámci společenství. „Ne vše se dá realizovat v jedné malé obci, ale společné projekty, jako jsou čističky nebo domovy pro seniory, dávají smysl,“ uvádí v podcastu HN Lučan. Úspěšné obce podle něj vytvářejí příjemné a funkční prostředí, pracují na snížení nákladů na energie a odpady a podporují společenský život. Digitalizace navíc lidem umožňuje pracovat na dálku, což může přilákat mladé rodiny, pokud je obec atraktivní a má základní služby jako školku.
Registrace na konferenci probíhá na webu www.zelenaobecroku.cz, vstup je zdarma.
„Na konferenci zveme nejen zástupce měst a obcí, ale i podnikatele a manažery, kteří se zajímají o udržitelnost, inovace, ochranu životního prostředí a letos také o problematiku bydlení,“ říká šéfredaktor HN Jaroslav Mašek. „Loni se konference zaměřila na odpadové hospodářství a předloni na komunitní energetiku,“ doplňuje Mašek.
Soutěž oceňuje města a obce za inovativní přístup k udržitelnému rozvoji a motivuje jejich vedení k zavádění dlouhodobých a systémových řešení v oblasti ochrany životního prostředí i zapojení místních komunit.
Odborná porota vybírá vítěze v několika kategoriích podle velikosti obce a uděluje také speciální ocenění Sociální počin roku. Vítězové si rozdělí finanční odměnu v celkové výši 1,4 milionu korun a získají odborné poradenství od expertů skupiny ČSOB.
V minulém ročníku zvítězila v kategorii nad 1000 obyvatel Ratiboř na Vsetínsku. V kategorii do 1000 obyvatel Rudíkov na Třebíčsku a v kategorii statutárních a velkých měst vyhrál Havlíčkův Brod.
Rudíkov zaujal porotu například využitím dešťové vody, výstavbou nájemních bytů pro mladé rodiny či vybudováním dočišťovacích tůní. Ratiboř pak propracovaným motivačním systémem ve sběrném dvoře, kde využívá i suť, ze které si sama vyrábí stavební materiál, či vybudováním polyfunkčního komunitního centra. Město Havlíčkův Brod ocenila porota mimo jiné za revitalizaci městského parku, stavbu čistírny odpadních vod, která zároveň produkuje bioplyn, či za zahradu smyslového vnímání u domova pro seniory, která umožňuje setkávání všech generací – dětí, seniorů a široké veřejnosti.
Vítězem kategorie Sociální počin roku se staly Ostopovice na Brněnsku. Zaujaly nejen výstavbou nové obecní knihovny, která se stala opravdovým kulturním centrem obce, ale i dalšími projekty pro bohatý společenský život obyvatel.
Za čtyři roky fungování soutěže se řada původně okrajových témat stala běžnou součástí komunální politiky. „Například fotovoltaika na obecním úřadě už není nic zvláštního a obce, které takové věci nedělají, spíše čelí kritice. Otázka udržitelnosti se stala standardem,“ uvádí Lučan.
