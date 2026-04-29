Evropský parlament ve středu schválil své stanovisko k návrhu Evropské komise na změnu rezervy tržní stability v novém systému obchodování s emisemi pro silniční dopravu, budovy a další odvětví EU ETS 2, která má vstoupit v platnost v roce 2028. Návrh europarlamentu v případě nárůstu cen umožňuje uvolňovat povolenky z rezervy tržní stability o měsíc dříve oproti návrhu komise a předpokládá zastropování ceny za tunu CO2.
Systém emisních povolenek EU ETS má motivovat ke snižování emisí. Společnosti si musí kupovat povolenky za každou tunu oxidu uhličitého, kterou vypustí. Čím více emisí, tím mají vyšší náklady, a proto se jim vyplatí investovat do čistších technologií. Systém EU ETS 1 je hlavní evropský trh s emisními povolenkami, týká se energetiky, velkého průmyslu a letecké dopravy v EU. Rozšíření systému EU ETS 2 má být zprovozněno po ročním odkladu v roce 2028 a mělo by se týkat silniční dopravy či vytápění budov. Součástí zavedení ETS 2 má být i sociálně-klimatický fond, který má zmírnit dopady na nízkopříjmové domácnosti.
Pro stanovisko hlasovalo 433 poslanců, 120 bylo proti a 91 se hlasování zdrželo.
Úpravy týkající se ETS 2 navržené parlamentem mají posílit ochranu domácností před výraznými cenovými výkyvy emisních povolenek. Zpravodajkou návrhu je česká europoslankyně Danuše Nerudová (STAN). Návrh zahrnuje možnost uvolnit povolenky z rezervy tržní stability už o měsíc dříve, než navrhuje komise, pokud ceny náhle výrazně vzrostou. Poslanci dále požadují, aby nepřidělené povolenky zůstaly v rezervě i po roce 2031, a navrhují prodloužit cenový strop 45 eur (přes 1000 korun) za tunu CO2 i po roce 2029, a to v cenách za letošní rok.
Europoslanci zároveň zdůrazňují potřebu doplňkových opatření k dekarbonizaci, která by pomohla domácnostem snížit závislost na fosilních palivech. Navrhují také, aby se zvážila možnost dočasně vyjmout obytné budovy ze systému ETS 2, pokud státy zavedou jiná opatření k plnění klimatických cílů, aby se zmírnily sociální dopady na občany.
Na pořadu jsou nyní jednání s Radou EU, která zastupuje členské státy. Takzvané trialogy by mohly skončit ještě do léta.
Česko, tehdy ještě za bývalé vlády premiéra Petra Fialy (ODS), patřilo do skupiny 19 zemí, které žádaly na evropské úrovni změny systému a posílení cenových brzd v ETS 2 tak, aby se ochránily domácnosti před vysokými cenami. Nová česká vláda premiéra Andreje Babiše (ANO) systém zcela odmítá.
