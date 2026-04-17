Praha má nový most přes Vltavu. Oficiálně se otvírá v sobotu ráno, i když slavnosti si odbyl už během pátku. Je to už jednadvacátý most, který v metropoli překlenuje celou řeku. Poslední plnohodnotný most otevřela Praha v roce 2014.
Nový Dvorecký most se ale vymyká ještě jednou věcí: i když má asfaltové pásy pro auta, běžný řidič se na něj nepodívá. Je to odraz doktríny posledních vedení pražského magistrátu – který se snaží zmírnit bobtnající automobilismus. Místo toho nový most spustí malé zemětřesení v hromadné dopravě.
Co se dočtete dál
- Co by podle vedení města způsobilo, kdyby na most mohla i osobní auta?
- A chystá teď Praha vůbec něco nejen na omezení aut, ale i na posílení kapacity pro ně?
