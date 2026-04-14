Když loni na podzim Pilulku přebíral, její tržby padaly a finanční situace nevypadala vůbec dobře. Z někdejšího lovebrandu investorů byl outsider a Petr Toupal měl trajektorii zvrátit. Dnes říká, že plán vyšel: transformace online lékárny v longevity hub je téměř hotová a po loňském pádu na dno vidí už i pozitivnější čísla. „Mění se nám typ zákazníků, ti noví se vracejí a nechávají u nás více peněz,“ říká třiačtyřicetiletý manažer se zkušenostmi z Billy, Košíku nebo Albertu, který do Pilulky vstoupil půl roku poté, co ji převzal Tomáš Čupr se svou společností TCF Capital.
Jak probíhá proměna Pilulky?
V roce 2025, poté co Tomáš Čupr nastoupil jako majitel, jsme udělali velkou transformaci společnosti nejen ve vnitřním fungování. Efektivita provozu rapidně roste, nejen přes snižování nákladů, ale i fungování skladu. Změnilo se celé vedení a struktura firmy i cílení na zákazníka. A navenek jsou samozřejmě vidět i vizuální věci jako barvy firmy nebo podoba webu. Především je to ale o tom, že z transakčního modelu e-commerce přecházíme do modelu nabídky služeb zákazníkům. Proměna celého ekosystému by měla být hotová do prázdnin. Vývoj pak samozřejmě půjde dál, protože sledujeme, co nám zákazník říká, jak je spokojen s našimi službami a co máme zlepšovat.
