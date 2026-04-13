Ministerstvo obrany zakázalo generálnímu štábu odvysílat díl podcastu Kamufláž, ve kterém mluvčí armády vedla rozhovor s prezidentem Petrem Pavlem, uvedl v pondělí web Aktuálně.cz. Rozhovor měl podle avizovaných informací na sociálních sítích vyjít 7. dubna, na posluchačských platformách se však neobjevil, protože mělo zasáhnout ministerstvo. Mluvčí úřadu Petr Pešek webu řekl, že naplánované zveřejnění rozhovoru s Pavlem ministerstvo zastavilo kvůli současným diskusím uvnitř resortu obrany. ČTK aktuální vyjádření ministerstva i generálního štábu zjišťuje.
Spory prezidenta s politiky probouzí proruské roboty, ti publikují stovky příspěvků a rozdmýchávají nenávist
„Původní termín 7. dubna armáda zamýšlela v souvislosti se záměrem spuštění nového YouTube kanálu Armády ČR, který je však v současnosti předmětem interních jednání, aby záměr nového komunikačního kanálu zcela naplnil podmínku koordinované prezentace resortu – včetně například vyřešení duplicity obsahu se současným kanálem Armády ČR a ministerstva obrany. Z tohoto důvodu jej armáda dosud neodvysílala,“ uvedl Pešek
Autorkou armádního podcastu Kamufláž je mluvčí generálního štábu Anežka Vrbicová, která zmíněný rozhovor vedla. Armáda avizovala 27. března na sociálních sítích, že se v dalším díle mohou posluchači těšit na speciálního hosta v podobě prezidenta, tedy vrchního velitele ozbrojených sil. Díl ale zveřejněn doposud nebyl.
Prezidentova velká hra. Dopisem přitlačil Babiše do kouta, premiér si bude muset zvolit stranu
„Bylo to kvůli zásahu z ministerstva obrany,“ uvedl pro Aktuálně.cz jeden z vysoce postavených důstojníků ozbrojených sil. „Nedovolili nám to. Co víc k tomu mám říct,“ dodal další z vojáků z centrálního velitelství.
Vztahy mezi vládou a Hradem jsou aktuálně napjaté. Situace v posledních dnech eskaluje kvůli neshodám ohledně delegace na nadcházející summit Severoatlantické aliance (NATO) v Turecku. Česko chce reprezentovat premiér Andrej Babiš (ANO) společně s ministrem zahraničí Petrem Macinkou (Motoristé) a ministrem obrany Jaromírem Zůnou (za SPD). Na summit chce však jet také Pavel, který se zúčastnil všech dosavadních summitů NATO od zvolení prezidentem.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist