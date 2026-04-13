I když zdravotnictví prochází v posledních měsících turbulentním obdobím, výměna ve vedení VZP patřila k těm nejviditelnějším krokům. Po třinácti letech skončila éra Zdeňka Kabátka a řízení obřího molochu s rozpočtem přes 340 miliard převzal jeho dosavadní náměstek Ivan Duškov. Ten tvrdí, že nebude jen údržbář, ale chce provést pojišťovnu rozsáhlými změnami. Předně chce převrátit fungování screeningových programů – zařízení mají klientům přímo posílat termíny na preventivní vyšetření. A tím ušetřit miliardy za včasnou léčbu nemocí.
Překopat chce také financování nemocnic. Ty mají dostávat více peněz za hledání úspor i zrychlené vyléčení pacientů. Naopak je čeká penalizace například za to, že jejich pacient bude muset na reoperaci nebo že chytí v nemocnici infekci. „Dneska za to nemocnice dostane ještě peníze navíc, protože pacient potřebuje delší léčbu, ale tak to být nemá. Tyto infekce jsou chybou zařízení a v takovém případě musí být úhrada snížena,“ říká v rozhovoru s HN Ivan Duškov a popisuje, kde chce pojišťovnu vidět za pět let.
Zdeněk Kabátek byl v čele VZP 13 let, a ačkoli se v minulosti několikrát spekulovalo o jeho odvolání, vždy to ustál. Očekával jste to tentokrát?
Úplně překvapený jsem nebyl, bezprostředně před správní radou nějaké jednání proběhlo. Pozice ministerstva zdravotnictví navíc byla zřejmá už od voleb, pan ministr si představoval trochu jinou strategii v rámci zdravotních pojišťoven obecně. Ve druhé a třetí největší, Zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra a České průmyslové zdravotní pojišťovně, také došlo ke změně. Je to nějaká nová krev, nový tlak a nové zadání pro manažery ve zdravotních pojišťovnách obecně.
Jak dlouho dopředu jste věděl, že byste se mohl stát ředitelem?
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.