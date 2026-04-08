Prezident Petr Pavel hodlá v souladu se svým ústavním postavením stát počátkem července v čele české delegace na summitu Severoatlantické aliance (NATO) v Ankaře. Napsal to ve středu v dopisu adresovaném premiérovi Andreji Babišovi (ANO), který na webu zveřejnil Pražský hrad. Pavel odkázal na ústavní kompetenci prezidenta zastupovat stát navenek, ale i na dlouhodobé zvyklosti. Babiš v polovině března řekl, že by měl na summit jet on a ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Aktuální vyjádření premiéra ČTK shání. Macinka v reakci na dopis sdělil, že reprezentovat ČR na formálních summitech v zahraničí by měli pouze veřejní činitelé, kteří mají v zemi reálný politický vliv.
Pavel uvedl, že svou účastí chce přispět k zajištění kontinuity v oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky, které se významně prolínají s působností prezidenta. „S ohledem na témata, která mají být na tomto summitu projednávána, především výdaje na obranu a plán naplňování závazků přijatých vloni na summitu v Haagu, uvítám, pokud se jej zúčastníte spolu se mnou, abyste mohl detailně vysvětlit pozici české vlády,“ napsal Babišovi.
Jako vykonat potřebu uprostřed sálu na státní recepci. Forma kohabitace zvolená Petrem Macinkou je opravdu extrémní
„Umanutost Petra Pavla v této věci už začíná působit docela nedůstojně,“ prohlásil Macinka, který v posledních dnech odmítl účast hlavy státu na summitu opakovaně. V úterý mimo jiné uvedl, že zahraniční politiku určuje vláda a ČR není prezidentská republika. Před týdnem zmínil, že účast Pavla jako představitele opozice nedoporučí. Motoristé označují prezidenta za součást či lídra opozice od doby, kdy vygradoval spor o jmenování poslance Filipa Turka (za Motoristy) ministrem.
Zástupci prezidentské kanceláře v posledním týdnu uváděli, že Pavel se chce summitu zúčastnit a usiluje o to, aby se k tématu tento týden sešel s Babišem. Prezident v úvodu dopisu napsal, že se na Babiše obrací touto cestou vzhledem k nemožnosti sejít se osobně a v návaznosti na vzájemný telefonát. Babiš v sobotu na síti X napsal, že si v době velikonočních svátků odjel odpočinout do tepla. V plánu nemá ani setkání s italským prezidentem Sergiem Mattarellou, který do Česka dorazí ve čtvrtek.
V debatě serveru Seznam Zprávy Pavel řekl, že Babišovi telefonicky popsal situaci. „On usoudil, že je na místě, abychom se co nejdřív setkali,“ dodal. Původně bylo v plánu jednání na přelomu dubna a května, nakonec by se mohlo uskutečnit v přespříštím týdnu, až se Babiš vrátí z dovolené a Pavel ze zahraniční cesty. Prezident předpokládá, že Babiš si je vědom znění ústavy a že nakonec i Macinka uzná, že není v roli, aby o něčem rozhodoval. „Ministr zahraničí nemůže rozhodovat o tom, jestli prezident pojede, nebo nepojede na setkání hlav států. On je tím, kdo to rozhodnutí zprocesuje,“ řekl.
Premiér v březnu uvedl, že svou a Macinkovu účast na summitu NATO považuje za logickou. Zástupci vlády podle Babiše lépe než hlava státu spojencům včetně amerického prezidenta Donalda Trumpa vysvětlí výši letošních výdajů na obranu v českém rozpočtu, kterou kritizovali i američtí diplomaté. Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) České televizi řekl, že by se měl summitu zúčastnit spolu s premiérem a ministrem zahraničí.
NATO v současnosti vyžaduje, aby členské země na obranu dávaly nejméně dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP). Výdaje ministerstva obrany v letošním rozpočtu odpovídají 1,73 procenta HDP, k dosažení dvouprocentní hranice přispívají mimo jiné výdaje na dopravní stavby. Národní rozpočtová rada vyjádřila pochybnosti o tom, že NATO tyto výdaje uzná jako obranné.
Summity NATO v minulosti navštěvovali za ČR jak předsedové vlád, tak prezidenti. Pavel se zatím zúčastnil všech, které se od jeho nástupu do funkce konaly, tedy v roce 2023 ve Vilniusu, ve Washingtonu v roce 2024 i loni v Haagu. Podle Babiše se ale Pavel účastnil aliančních summitů za standardních situací, když nebylo co obhajovat a vysvětlovat.
