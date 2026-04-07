Pražský dopravní podnik (DPP) podepsal se sdružením vedeným firmou Subterra smlouvu na zakázku za zhruba 30 miliard korun bez DPH na stavbu druhého úseku metra D z Olbrachtovy na Nové Dvory. ČTK to v úterý sdělil mluvčí podniku Daniel Šabík. Antimonopolní úřad (ÚOHS) oznámil, že jeho předseda Petr Mlsna pravomocně zamítl rozklad stavební firmy Strabag, která požadovala zrušení výběru vítěze zakázky.
DPP vypsal tendr na druhou část nové linky metra v polovině roku 2022. Sdružení Subterry od té doby vybral již dvakrát, kvůli řízením u ÚOHS iniciovaným neúspěšnými uchazeči jej však nejprve v roce 2023 sám zrušil a další výběr z roku 2024 zrušil úřad. Podpis smlouvy nyní umožnilo pravomocné rozhodnutí Mlsny v posledním řízení u ÚOHS a také únorové rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, který zrušil dříve vydané předběžné opatření zakazující kontrakt podepsat.
