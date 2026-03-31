Loni se v Česku narodilo zhruba 77 600 dětí, což je nejméně v historii statistického zjišťování sahající do roku 1785. Porodnost v zemi klesá čtvrtým rokem po sobě. Počet obyvatel v minulém roce přesto vzrostl zhruba o 6300 na bezmála 10,916 milionu. Přírůstek však zajistila jen zahraniční migrace. V úterý to oznámil Český statistický úřad (ČSÚ). Meziročně ubylo narozených dětí a sňatků, zatímco úmrtí a rozvodů mírně přibylo.
Minulý rok zemřelo v Česku o 35 700 lidí víc, než se narodilo. Převaha zemřelých nad narozenými byla podle statistiků největší od roku 1919. Díky stěhování ze zahraničí přibylo Česku asi 42 tisíc obyvatel, celkově se tedy počet lidí žijících v zemi zvýšil.
„K 31. prosinci 2025 mělo Česko 10,915.839 obyvatel, o 6300 více než k 1. lednu 2025. Populace Česka zaznamenává kladné přírůstky obyvatel nepřetržitě od roku 2014. Posledních sedm let je však zajišťuje pouze zahraniční stěhování, bilance přirozené změny je záporná,“ uvedli statistici.
Porodnost v Česku dosáhla na další historické minimum. Za minulý rok přišlo na svět na 77 600 dětí, meziročně o 6700 méně. „Bylo to vůbec nejméně v historii statistického zjišťování,“ konstatoval ČSÚ, který údaje o počtu obyvatel v českých zemích eviduje od dob Marie Terezie. Mimo manželství se narodilo 46,8 procenta dětí, mírně méně než o rok dříve. V absolutním počtu nejvíc dětí porodily ženy ve věku 30 až 32 let.
Během loňského roku zemřelo 113 300 obyvatel Česka, meziročně o 1100 více. Téměř 35 procent celkového počtu zemřelých tvořili lidé ve věku 75 až 84 let.
Do manželství vstoupilo loni kolem 42 500 párů, o 1900 méně než o rok dříve a nejméně od konce první světové války. „Bylo tak překonáno dosavadní minimum 43 500 z roku 2013,“ uvedla Michaela Němečková z oddělení demografické statistiky ČSÚ. Tři ze čtyř snoubenců uzavřeli sňatek poprvé.
Rozvodem skončilo minulý rok zhruba 21 200 manželství, meziročně o 400 více. Čtvrtina rozvodů byla po pěti až devíti letech od sňatku, nejvíce jich bylo po šesti letech manželství. Mezi rozvedenými převažovali lidé ve věku 45 až 49 let. Aspoň jedno společné nezletilé dítě mělo 59 procent rozvedených párů, rozvody se tak dotkly minimálně 20 300 dětí, uvedl ČSÚ.
Ze zahraničí do Česka se v průběhu roku 2025 přistěhovalo 110 600 lidí, o 11 200 méně než v předcházejícím roce, ale stále výrazně víc než před vypuknutím války na Ukrajině. Opačným směrem, tedy z Česka do jiných států, loni zamířilo téměř 68 600 osob, meziročně o 16 400 méně. Stěhováním tak zemi přibylo přes 42 tisíc obyvatel, oproti roku 2024 to bylo o 5200 více. Nejvíc, přes 23 tisíc, připadlo na občany Ukrajiny. Následují Slováci, kteří zvýšili počet obyvatel ČR o 5900, a Filipínci (3900).
