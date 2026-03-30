Parkinsonova choroba nezačíná třesem rukou. Často se ohlásí nenápadně, roky před diagnózou skrze poruchy spánku, výpadky paměti či depresi. Studentka Lucie Dvořáková má s nemocí, která je v Česku na vzestupu, zkušenost z vlastní rodiny a právě proto chce přijít na to, jak nemoc včas zachytit. Ve svém volném čase studovala odbornou literaturu, docházela do klubu Mozek a mysl pod vedením českého neurovědce Luboše Brabence. Navštěvuje pacienty na lůžkovém oddělení neurochirurgické kliniky. Nyní se jí naskytla velká příležitost, když se dostala na Cambridge, jedinou překážkou jsou peníze.
Studentka Helena Muchová loni přivezla z Evropské dívčí matematické olympiády bronzovou medaili. Má za sebou dokonce první objev v teorii čísel. „S rostoucí zkušeností s matematikou jsem začala stále více přemýšlet o logických strukturách, definicích a předpokladech, které matematiku vůbec umožňují. Právě tento posun mě přivedl k zájmu o propojení matematiky a filozofie,“ říká Muchová, která svůj dar využívá k práci se žáky základních škol. Organizuje semináře nebo táborová soustředění, protože podle jejích slov má matematika a porozumění jejím principům zásadní dopad na způsob a hloubku lidského myšlení již v raném věku. Nyní se dostala na Oxford, překážkou jsou ale finance.
A podobných příběhů, kdy špičkoví čeští a slovenští studenti nejspíš nenastoupí na nejprestižnější univerzity světa, přibývá. Od roku 2019 klesl počet českých a slovenských studentů na Oxfordu a Cambridgi o více než polovinu. Hlavní příčinou je brexit, kvůli kterému školné pro studenty z EU vzrostlo na 35 000 až 70 000 liber ročně. Změnit to chce iniciativa Oxbridge stipendium, projekt založený skupinou mladých lidí studujících převážně na Oxfordu a Cambridgi, kteří se rozhodli pomoci svým budoucím kolegům z Česka a Slovenska tyto finanční bariéry překonat.
„Viděli jsme, že počet bakalářských studentů z Česka na univerzitách jako Oxford a Cambridge prudce klesá, protože musí často odmítat nabídku na studium právě z finančních důvodů. Proto jsme se rozhodli vytvořit platformu, která by tomuto mohla předejít a ulehčila podporu nadaných studentů,“ říká Nina Fořtíková, předsedkyně spolku česko-slovenských studentů na Cambridgi. Platforma funguje jako přímý most mezi talentem a soukromým kapitálem. Že takový koncept funguje, ukazuje příběh talentované studentky Báry Cihlové, které před pěti lety hrozilo, že se studia na Oxfordu bude muset také vzdát.
Cihlová svou vědeckou dráhu zahájila už v 15 letech, kdy začala pracovat v laboratořích. Vyvinula metodu pro levné testování potenciálních léků proti RNA virům nebo napsala článek pro americký vědecký časopis. Po přijetí na Oxford se obrátila na crowdfunding, aby si mohla studium finančně dovolit. A uspěla. Díky podpoře českého podnikatele Tomáše Čupra a širší veřejnosti se jí podařilo vybrat dostatek peněz, aby nastoupila ke studiu bakalářského oboru biochemie. Studia úspěšně dokončila a dnes pokračuje v doktorském studiu téhož oboru v přední světové laboratoři.
Návrat do Česka nebo práce pro firmu
Také ona proto stojí za platformou, která se snaží na tento princip financování talentů navázat. Studenti bez dostatečných financí si na Oxbridgestipendium.org vytvářejí profily, které obsahují krátký medailonek a e-mailový kontakt. Tyto profily jsou následně na platformě zveřejněny a zpřístupněny filantropům a firmám, které mají možnost podpořit studenty, jejichž příběhy nebo zaměření je osloví.
Podpora může být přímá bez podmínek nebo jako bezúročná půjčka či řetězový dar, kdy se student zaváže, že podpoří další studenty, jakmile mu to vlastní příjem dovolí. Dárci mohou nabídnutou podporu zároveň podmínit například návratem studenta do rodné země do 10 let od ukončení studia, dále je možná podmínka práce po určitou dobu v konkrétní firmě či instituci. Financování může být podmíněno také studentovým prospěchem či závazkem, že bude mentorovat a podporovat mladší studenty ve svém oboru.
Projekt už podpořil britský velvyslanec v ČR Matt Field. O pomoc od soukromých dárců se dosud přihlásilo osm studentů, všech úspěšně přijatých k bakalářským oborům na Oxford nebo Cambridge. Skupina je oborově velmi pestrá, od matematiky a filozofie přes psychologické vědy až po právo se zaměřením na lidskoprávní agendu. Projekt je určený i pro magisterské studenty, kteří si studium nemohou finančně dovolit, a rozšířit by se měl v případě úspěchu i na další špičkové univerzity světa.
„Věříme, že o možnosti studia na špičkových univerzitách by mělo rozhodovat nadání a píle, nikoliv stav bankovního konta. Každý příspěvek je investicí do budoucích vědců a expertů, kteří chtějí své zkušenosti jednou přinést zpět do Česka a Slovenska,“ říká Jakub Surga, předseda spolku česko-slovenských studentů na Oxfordu.
S přispěním Davida Busty
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist