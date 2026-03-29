Více než 20 českých šéfredaktorů a šéfredaktorek dnes vyzvalo premiéra Andreje Babiše (ANO) i další politiky, aby respektovali svobodnou, nezávislou a kritickou žurnalistiku. Svobodná a nezávislá média jsou podle nich nezbytnou součástí každé demokratické společnosti, zajišťují i veřejnou kontrolu státní moci a každý demokratický politik by měl takovou kontrolu snést. Uvedli to v dnešním prohlášení, která má ČTK k dispozici.
Zástupci médií tak reagovali na sobotní příspěvek premiéra Andreje Babiše (ANO) na sociálních sítích, v němž kritizoval servery Seznam Zprávy, Novinky.cz a deník Právo. "Seznam Zprávy, a hlavně Novinky už dávno rezignovaly na objektivitu a staly se politickými hráči. Využívají své výsadní pozice na domovské stránce Seznam k masivnímu ovlivňování veřejného mínění, nikoliv k informování," řekl v sobotu Babiš. Práci zmíněných médií označil za "otevřené tažení" proti koaliční vládě. V současné době jsou podle něj oba servery "svým lhaním, manipulacemi, zaujatostí" zcela nedůvěryhodné a jejich práce nemá s nestrannou novinařinou nic společného.
"Odmítáme útoky předsedy vlády na adresu Seznam Zpráv, Novinek, Práva i dalších médií. Svobodná a nezávislá média jsou nezbytnou součástí každé demokratické společnosti. Zajišťují i veřejnou kontrolu státní moci a každý demokratický politik by měl takovou kontrolu snést. Útoky na novináře a zpochybňování nezávislých médií do svobodné společnosti nepatří," uvedli šéfredaktoři v prohlášení. Podepsali je například šéfredaktor zpravodajství a publicistiky České televize Michal Kubal, šéfredaktor Blesku Radek Lain či šéfredaktor deníku Právo Petr Šabata.
Šéfredaktor Seznam Zpráv Robert Čásenský dnes v reakci uvedl, že redakce popisuje věci a události takové, jaké jsou. "Nepíšeme tak, jak by si jedna či druhá strana politického spektra přála.(...) Důraz na fakta, odvahu, profesionalitu a otevřenost je pro redakci Seznam Zpráv klíčový. Zachováme si ho, ať na nás bude útočit kdokoli z jakékoli funkce. Nenecháme se zastrašit ani vmanévrovat do role politického protivníka," napsal.
Není to poprvé, co Babiš na zmíněná média útočí. Firma Seznam.cz, kterou vlastní Ivo Lukačovič, na začátku března podala na Babiše žalobu. Důvodem byly sílící útoky na společnost a ochrana dobré pověsti právnické osoby. Babiš tehdy sdělil, že si za svými vyjádřeními stojí, podle něj o něm média vlastněná Ivem Lukačovičem dlouhodobě lžou a manipulují s fakty.
V minulosti Babiš kritizoval i jiná média. Například ještě v opozici označil Českou televizi a Český rozhlas za provládní média. "Česká televize má dvojí metr, Česká televize je netransparentní, Česká televize je součástí této pětikoalice, jde jim jednoznačně na ruku," řekl Babiš v prosinci 2024 při sněmovní debatě o mediální novele. Soud se také v minulosti zabýval například Babišovými spory s Deníkem Referendum či šéfredaktorkou serveru Investigace.cz Pavlou Holcovou.
Aktuální Babišovy "nepodložené útoky" odsoudila i nevládní organizace obhajující svobodu tisku a médií Reportéři bez hranic (RSF). "Jedná se o nepřijatelné pomlouvačné praktiky," napsala na síti X.
