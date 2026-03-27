Na budovu Ruského střediska vědy a kultury (RSVK) v pražských Dejvicích hodil někdo ve čtvrtek večer několik zápalných lahví. Policie o tom v pátek ráno informovala na síti X. Po pachateli pátrá, podezírá ho z trestného činu poškození cizí věci. Ředitel institutu Igor Girenko agentuře TASS řekl, že šlo o celkem šest zápalných lahví, explodovaly tři z nich.
Ruské středisko vědy a kultury, označované jako Ruský dům, provozuje od roku 1971 ruská státní agentura Rossotrudničestvo. Česko k nevoli Moskvy neuznává diplomatický status budovy, v níž středisko sídlí.
Ruská ambasáda v Praze byla téměř čtyřnásobná oproti té v Bratislavě. Ostatním státům stačí v Česku čtvrtina diplomatů
„Od včerejšího (čtvrtečního) večera se zabýváme útokem, při kterém někdo hodil několik zápalných lahví na Ruský dům v ulici Na Zátorce, Praha 6. Po pachateli, který je podezřelý z trestného činu poškození cizí věci, pátráme,“ uvedla policie.
Ředitel RSVK Girenko řekl, že nevybuchly lahve mířící dovnitř do budovy. Okna, na která pachatelé mířili, patří knihovně institutu. Útočníka nebo útočníky označil za „nelidská stvoření“ a „teroristy“. Naplánování útoku podle něj není náhodné, na dnešek se v RSVK chystaly závěrečné akce ke Dnům ruské kultury. Girenko také poděkoval českým bezpečnostním složkám a hasičům, kteří na místo dorazili během několika minut.
Podle informací na webu patří k základním činnostem střediska organizování programů v oblasti vědy, kultury a vzdělávání a propagace ruského jazyka a Ruska. Úlohou je seznámení české veřejnosti s historií a kulturou národů Ruské federace, s jejím kulturním, vědeckým a hospodářským potenciálem. Má také upevňovat styky s krajany, kteří trvale žijí v zahraničí.
Prokletá ambasáda. Velvyslanecký vztah s Moskvou nám nikdy nic dobrého nepřinesl
Rusko si v minulosti na postoj Česka ve vztahu ke středisku stěžovalo. Bývalý velvyslanec Ruska v Praze Alexandr Zmejevskij loni v květnu v rozhovoru pro list Izvestija uvedl, že kolem Ruského domu panuje „nezdravá atmosféra“.
Zmejevskij tehdy řekl, že v českých médiích se pravidelně objevují výzvy k uzavření Ruského domu, a do toho je terčem „chuligánských výpadů“ různých organizací i v souvislosti s ruskou válkou na Ukrajině.
Loni v polovině dubna desítky lidí z podnětu iniciativy Hlas Ukrajiny protestovaly před Ruským domem proti šíření ruské kultury. Kritici upozorňují, že tyto instituce slouží jako nástroje k šíření ruské propagandy a dezinformací. Některé evropské země je nařídily uzavřít.
Rusko proti Ukrajině od února 2022 vede útočnou válku.
