Vláda počítá od příštího roku s návratem k vyššímu výpočtu růstu důchodů, navyšováním penze každých pět let po osmdesátce a zvyšováním důchodu za takzvané přesluhování. Od roku 2028 chce upravit pravidla dřívějších penzí pro náročné profese. Vyplývá to z legislativního plánu, který v pondělí schválil kabinet. Z přijatého textu vypadly u důchodové novely zmínky o zastropování důchodového věku na 65 letech i o valorizaci výchovného a předčasných důchodů, které v návrhu původně byly.
První důchodovou novelu má ministerstvo práce předložit v dubnu. Platit má od ledna příštího roku. Počítá znovu s valorizací o polovinu růstu reálných mezd místo třetiny, na kterou ji snížila kvůli omezení schodků důchodového systému minulá vláda.
„Účelem je zmírnit zaostávání vývoje životní úrovně důchodců za vývojem životní úrovně zaměstnanců zvýšením zápočtu růstu reálné mzdy pro stanovení výše valorizace důchodů a posílení příjmové úrovně důchodců ve vyšším věku rozšířením takzvaných věkových valorizací,“ stojí v legislativním plánu. Po osmdesátce by se tak důchod měl zvedat každých pět let. Podle dřívějších informací by to mohlo být o 500 korun. Teď sociální správa přidává 1000 korun lidem v 85 letech a 2000 korun ke stým narozeninám.
Podle schváleného plánu by důchodová novela měla také „posílit příjmovou úroveň“ pracujících důchodců. Za odpracovaný čas navíc by se jim měl zvýšit důchod.
Vláda začala legislativní plán projednávat před měsícem. Jednání přerušila. Proti původnímu návrhu u první důchodové novely vypadlo zastropování důchodového věku na 65 letech i valorizace výchovného a návrat k valorizaci zásluhové procentní výměry předčasných důchodů. Tato opatření k přibrzdění růstu výdajů prosadil v reformě minulý kabinet. Ekonomové před rušením varovali.
S návrhem druhé důchodové novely má ministerstvo přijít příští rok ve druhém čtvrtletí. Norma má platit od ledna 2028. „Účelem je sjednotit pravidla pro možnost odchodu do starobního důchodu v nižším věku u všech pojištěnců, jejichž práci lze podle analýzy ministerstva zdravotnictví považovat za rizikovou,“ stojí v plánu. Pracovníci nejrizikovější kategorie mohou chodit do penze dřív bez krácení částky. Zaměstnavatel za ně platí vyšší odvody. Část lidí z druhé nejrizikovější kategorie musí spořit na stáří.
Ministr práce Aleš Juchelka (ANO) před dvěma týdny řekl, že se důchodový věk zastropuje až ve druhé novele. Legislativní plán u ní zmrazení na 65 letech nezmiňuje.
Důchodový věk se na 65 let dostane ve 30. letech. Pak by měl růst o měsíc ročně. Na 67 let by se hranice dostala za 31 let v roce 2057. Podle podkladů ministerstva pro tripartitu by zastropování začalo zvedat výdaje na penze od roku 2030. Do poloviny století by vzrostly z 2,2 miliardy korun téměř na 129 miliard korun ročně.
Vláda ANO, SPD a Motoristů v programovém prohlášení slibuje strop věku na 65 letech, přidání lidem po osmdesátce či navýšení důchodu o 1,5 procenta vyměřovacího základu za odpracovaný rok navíc.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist