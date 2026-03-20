O střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) rozhodne úřad vyplácející dotace až poté, co případně holding Agrofert o finanční podporu zažádá. Zároveň nebudou úřady zkoumat, zda je Babišovo řešení možného střetu zájmů v souladu s unijním nařízením. Vyplývá to z odpovědi ministerstva pro místní rozvoj na dopis Evropské komise, kterou získal server iRozhlas.cz. Babiš letos v únoru vložil veškeré akcie holdingu Agrofert do soukromého svěřenského fondu RSVP Trust.
Odpověď ministerstvo odeslalo v reakci na dopis Evropské komise, která žádala vysvětlení, jak Česko brání Babišovu střetu zájmů. Dříve o tom informoval server Seznam Zprávy. Dopis byl zaslán 19. února a odpověď byla podle dřívějšího vyjádření ministerstva pro místní rozvoj odeslána tento čtvrtek.
Babiš vložil akcie Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust, aby tím vyřešil svůj střet zájmů. Veřejným oznámením řešení podmiňoval po loňských sněmovních volbách prezident Petr Pavel Babišovo jmenování premiérem.
Odpověď na dopis vypracoval vrchní ředitel sekce fondů EU a mezinárodních vztahů Stanislav Schneidr. Zaslána byla Hugovi Sobralovi, evropskému úředníkovi z Generálního ředitelství pro regionální a městskou politiku. Schneidr v dopise potvrdil, že se české úřady od jmenování Babiše zdržely poskytování nových dotací holdingu Agrofert, ale také dalším firmám z Babišova byznysu, jako jsou SynBiol a Hartenberg Holding.
„Pokud v budoucnu podá některá ze společností spadajících pod skupinu Agrofert žádost o poskytnutí dotace, bude postupováno dle nastavených kontrolních mechanismů. V rámci řízení o této žádosti tak dojde k detailnímu posouzení souladu žádosti s požadavky zákona o střetu zájmů a následně rozhodne příslušný řídící orgán, zda nové majetkové uspořádání skupiny Agrofert vyhovuje požadavkům zákona a dotaci je možné poskytnout, či nikoliv,“ napsal podle iRozhlas.cz Schneidr.
Střet zájmů se na evropské úrovni řešil již v roce 2018, tedy v době, kdy byl Babiš dříve jmenován premiérem. Schneidr v dopise upozornil, že Babiš tehdy odstoupil z pozice předsedy Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy, vzdal se účasti na jednáních této rady a současně se zavázal, že se nebude podílet na jakýchkoli rozhodovacích procesech, které by se týkaly evropských fondů. Zároveň že nebude v těchto otázkách nijak komunikovat s ostatními členy vlády a účastnit se projednávání vládních materiálů, které by mohly zakládat střet zájmů.
Dopis pak podle iRozhlas.cz popisuje, že auditní orgán ministerstva financí během svých kontrol opakovaně ověřoval, že pravidla pro střet zájmů jsou dostatečná a funkční. A ujišťuje, že všechny ochranné mechanismy fungují i v aktuálním dotačním období.
