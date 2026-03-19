Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) ve čtvrtek odvolal generální ředitelku Národní galerie Praha (NGP) Alicji Knastovou. Informaci Deníku N ČTK potvrdila mluvčí galerie Jana Holcová. NGP zatím povede dosavadní ředitelka sbírky starého umění Olga Kotková.
Plošné personální škrty na ministerstvech zatím vypadají jako vyřizování účtů se snahou zefektivnit státní správu
Ministr ani mluvčí resortu Barbora Šťastná zatím odvolání nekomentovali. Klempířův předchůdce Martin Baxa (ODS) na Facebooku napsal, že ministr má své kroky zdůvodnit. „Mlčení nahrává spekulacím o slovenské cestě,“ napsal Baxa v narážce na obavy širší kulturní veřejnosti.
Podle Deníku N hodlá ministerstvo v příštích měsících vypsat výběrové řízení na ředitele NGP. Server s odvoláním na dva nejmenované zdroje uvedl, že důvodem k odvolání Knastové byla mimo jiné snaha zlepšit návštěvnost NGP. Knastová údajně v roce 2020 v podkladech k výběrovému řízení uváděla, že NGP má potenciál přesáhnout 700 000 návštěvníků ročně. Následovala pandemie covidu. Loni NGP navštívilo 555 000 lidí, o 25 000 více než v roce 2024.
Polka Knastová zvítězila v roce 2020 ve výběrovém řízení. Získala mandát na šest let, nastoupila 1. ledna 2021, končit měla tedy s letošním rokem. Odborníci tehdy její jmenování ministrem kultury Lubomírem Zaorálkem ze sociální demokracie označili za překvapivé. Jejími soupeři byli ředitel galerie Plato Ostrava Marek Pokorný a bývalý ředitel NGP Jiří Fajt.
Jak ušetřit tisíce a utratit navíc miliony: lekce šetření podle hnutí ANO
Knastová, profesí muzikoložka, předtím působila ve Slezském muzeu Katovice. Kotková stanula v čele sbírek starého umění v roce 2021 po výběrovém řízení.
Při představování letošní sezony Knastová mluvila o tom, že příspěvek od ministerstva kultury pro NGP neroste úměrně nákladům. Podle Knastové NGP, jejíž rozpočet se každoročně pohybuje kolem půl miliardy korun, může do svých výstav investovat stále méně peněz.
„Zatímco v roce 2019 bylo možné investovat do výstavních projektů 110 milionů korun, což představovalo přibližně 23 procent našich celkových nákladů, tak v roce 2025 jsme mohli vynaložit na výstavy pouze 54 milionů korun, tedy jen 11 procent,“ řekla Knastová na konci ledna. Letos má jít asi o 51 milionů korun.
NGP si letos připomíná 230 let od svého založení, které se váže ke vzniku Společnosti vlasteneckých přátel umění z 5. února 1796. V hlavním městě má šest budov se stálými expozicemi nebo výstavami, výstavy pořádá také ve Valdštejnské jízdárně, která patří Senátu. Galerie spravuje nejrozsáhlejší sbírku výtvarných děl v Česku, od antiky až po současnost.
Kotková vystudovala Filozofickou a Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde roku 2013 získala doktorát. Absolvovala zahraniční stáže, třeba v Nizozemsku, USA a Velké Británii. V NGP se věnovala především německému, rakouskému a nizozemskému malířství a sochařství 15. a 16. století, zabývala se rudolfínským malířstvím a vlámským malířstvím 17. století. Loni byla hlavní kurátorkou úspěšné výstavy Ženy, mistryně, umělkyně ve Valdštejnské jízdárně.
