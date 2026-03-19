Odbory Agentury pro sociální začleňování (OASZ) na ministerstvu pro místní rozvoj (MMR) vyhlásily stávkovou pohotovost. Důvodem podle nich je, že vedení ministerstva rozhodlo o zrušení všech vedoucích míst v agentuře a jejím sloučení s odborem bydlení. Změny mají vstoupit v platnost od 1. dubna. Organizační změna by podle agentury mohla ohrozit závazky vůči obcím a započaté projekty, při jejichž neplnění hrozí sankce. OASZ o tom informovaly ve čtvrteční tiskové zprávě. Podle MMR ale kontinuita agendy i rozpracované projekty odboru zůstanou na ministerstvu zajištěny.

O tom, že MMR zaměstnancům plánuje oznámit sloučení Agentury pro sociální začleňování s odborem bydlení, dříve informovaly například servery Seznam Zprávy či Deník N. Podle odborů je dosavadní komunikace MMR nedostatečná. Zaměstnanci se o změnách mnohdy dozvídají na jednání s partnery v regionech, uvedli odboráři. Po úniku informací do médií se uskutečnila informativní schůzka se zaměstnavatelem, který ale podle odborů nepředložil zdůvodnění změn. Vedení ministerstva také zrušilo plánované jednání s OASZ, které se mělo uskutečnit tento pátek.

Mluvčí MMR Veronika Lukášová uvedla, že není pravda, že vedení ministerstva se zaměstnanci nekomunikuje. Plánované změny v organizační struktuře byly podle ní s odbory prodiskutovány minulý týden a konkrétní zaměstnanci jsou o situaci průběžně informováni svými nadřízenými. "Rozumíme, že aktuální situace je nyní pro zaměstnance emotivní v souvislosti se škrty ve státním rozpočtu, změnami organizační struktury a potřebou šetřit na provozních výdajích ministerstva," dodala Lukášová.

Odbory agentury žádají urychlené obnovení jednání s vedením ministerstva, předložení analýzy dopadů reorganizace a vysvětlení budoucnosti zaměstnanců a agendy sociálního začleňování. Změna struktury zároveň může podle agentury ohrozit závazky vůči desítkám obcí a partnerů. Odbor totiž koordinuje projekty financované z národních i evropských zdrojů. Podle OASZ není jasné, kdo bude po změnách garantovat jejich plnění. Hrozí tak přerušení spolupráce s obcemi, finanční sankce za nesplnění závazků a odchod odborníků.

"Nejde jen o organizační změnu. V sázce jsou kontinuita práce státu v oblasti sociálního začleňování, závazky vůči obcím i schopnost efektivně řešit problémy v území. Bez odborného zázemí a jasného vedení je vysoké riziko rozpadu funkčního systému. V tuto chvíli je pro nás zásadní mít jistotu, že zaměstnanci budou mít vytvořené adekvátní podmínky pro svou práci," uvedl předseda OASZ Václav Nikl.

Agentura pro sociální začleňování začala fungovat v březnu 2008 jako jeden z odborů úřadu vlády. Přispět má ke zlepšení situace v místech s takzvanými vyloučenými lokalitami. Financuje se hlavně z evropských dotací. Od ledna 2020 spadá pod MMR, kam ji přesunula tehdejší vláda Andreje Babiše (ANO). Experti to kritizovali. Poukazovali na to, že agenda se netýká jen bydlení, ale i zaměstnávání, vzdělávání, bezpečnosti či zdraví.

