Odbory Agentury pro sociální začleňování (OASZ) na ministerstvu pro místní rozvoj (MMR) vyhlásily stávkovou pohotovost. Důvodem podle nich je, že vedení ministerstva rozhodlo o zrušení všech vedoucích míst v agentuře a jejím sloučení s odborem bydlení. Změny mají vstoupit v platnost od 1. dubna. Organizační změna by podle agentury mohla ohrozit závazky vůči obcím a započaté projekty, při jejichž neplnění hrozí sankce. OASZ o tom informovaly ve čtvrteční tiskové zprávě. Podle MMR ale kontinuita agendy i rozpracované projekty odboru zůstanou na ministerstvu zajištěny.
O tom, že MMR zaměstnancům plánuje oznámit sloučení Agentury pro sociální začleňování s odborem bydlení, dříve informovaly například servery Seznam Zprávy či Deník N. Podle odborů je dosavadní komunikace MMR nedostatečná. Zaměstnanci se o změnách mnohdy dozvídají na jednání s partnery v regionech, uvedli odboráři. Po úniku informací do médií se uskutečnila informativní schůzka se zaměstnavatelem, který ale podle odborů nepředložil zdůvodnění změn. Vedení ministerstva také zrušilo plánované jednání s OASZ, které se mělo uskutečnit tento pátek.
Mluvčí MMR Veronika Lukášová uvedla, že není pravda, že vedení ministerstva se zaměstnanci nekomunikuje. Plánované změny v organizační struktuře byly podle ní s odbory prodiskutovány minulý týden a konkrétní zaměstnanci jsou o situaci průběžně informováni svými nadřízenými. "Rozumíme, že aktuální situace je nyní pro zaměstnance emotivní v souvislosti se škrty ve státním rozpočtu, změnami organizační struktury a potřebou šetřit na provozních výdajích ministerstva," dodala Lukášová.
Odbory agentury žádají urychlené obnovení jednání s vedením ministerstva, předložení analýzy dopadů reorganizace a vysvětlení budoucnosti zaměstnanců a agendy sociálního začleňování. Změna struktury zároveň může podle agentury ohrozit závazky vůči desítkám obcí a partnerů. Odbor totiž koordinuje projekty financované z národních i evropských zdrojů. Podle OASZ není jasné, kdo bude po změnách garantovat jejich plnění. Hrozí tak přerušení spolupráce s obcemi, finanční sankce za nesplnění závazků a odchod odborníků.
"Nejde jen o organizační změnu. V sázce jsou kontinuita práce státu v oblasti sociálního začleňování, závazky vůči obcím i schopnost efektivně řešit problémy v území. Bez odborného zázemí a jasného vedení je vysoké riziko rozpadu funkčního systému. V tuto chvíli je pro nás zásadní mít jistotu, že zaměstnanci budou mít vytvořené adekvátní podmínky pro svou práci," uvedl předseda OASZ Václav Nikl.
Agentura pro sociální začleňování začala fungovat v březnu 2008 jako jeden z odborů úřadu vlády. Přispět má ke zlepšení situace v místech s takzvanými vyloučenými lokalitami. Financuje se hlavně z evropských dotací. Od ledna 2020 spadá pod MMR, kam ji přesunula tehdejší vláda Andreje Babiše (ANO). Experti to kritizovali. Poukazovali na to, že agenda se netýká jen bydlení, ale i zaměstnávání, vzdělávání, bezpečnosti či zdraví.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist