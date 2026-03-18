Obvodní soud pro Prahu 4 předběžným opatřením zakázal televizní vysílání filmu Sbormistr v České republice. ČTK to sdělil Ivan David, advokát ženy, která na producenty snímku podala žalobu. V příběhu inspirovaném kauzou sbormistra souboru Bambini di Praga Bohumila Kulínského odsouzeného za pohlavní zneužívání nezletilých členek sboru se žena poznala jako jedna z obětí. Tvrdí, že film zasáhl do jejích práv na ochranu osobnosti.
Shoda jmen s jednou z obětí je nešťastná. Autor si s Karolínou z kauzy Kulínský ale před dvěma lety psal, říká producent Sbormistra
Vyjádření tvůrců filmu a České televize, která jako jeden z producentů filmu plánovala Sbormistra odvysílat, ČTK zjišťuje.
Předběžné opatření soudu se týká podle advokáta pouze pozemního vysílání. Dodal, že opatření není konečným rozhodnutím o žalobě. Přesto je podle něj významným signálem, že soud považuje zásah do osobnostních práv ženy za natolik závažný, že vyžaduje její okamžitou ochranu ještě před konečným rozhodnutím. Změna křestního jména hlavní postavy filmu, kterou tvůrci nedávno oznámili, podle soudu neodstraňuje riziko identifikace žalobkyně.
Sbormistr má právem plná kina. Ale také jeden zcela zbytečný problém
Připravujeme podrobnosti.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist