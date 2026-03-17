Představte si talíř, který na první pohled vypadá jako výřez ze zapomenutého kouta severského lesa. Na lůžku z čerstvého, sytě zeleného mechu leží šedivý, hrubý kámen. Nepravidelný, matný, jako by ho někdo právě vytáhl z dravého horského potoka. Host v tlumeně osvětleném interiéru vinohradské restaurace Levitate na okamžik zaváhá. Estetika prostoru napovídá, že jde o umění, ale instinkt mu brání kousnout do skály.
Když to konečně udělá, odehraje se malý smyslový zázrak. To, co oko i hmat vyhodnotily jako tvrdou žulu, pod zuby jemně povolí. Pod tenkou krustou se skrývá krémová, intenzivní paštika foie gras. Tento „kámen“ není jen kuchařským trikem ani efektním divadlem pro Instagram. Je esencí restaurace, která podle průvodců Michelin a Gault & Millau patří k tomu nejzajímavějšímu, co v současné době česká gastronomie nabízí. Za ambiciózním projektem stojí tandem Miroslav Šole a Christian Chu.
Co se dočtete dál
- Jak funguje ekonomika provozu v restauraci s kapacitou 24 hostů, kde ani nevaří obědy.
- S jakými nečekanými kombinacemi ingrediencí posouvají hranice chuti.
- Proč jedno sousto může mít až dvanáct různých surovin.
- Jak Levitate plánuje dosáhnout druhé michelinské hvězdy.
