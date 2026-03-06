V pondělí premiér Andrej Babiš (ANO) společně s ministrem životního prostředí Igorem Červeným (Motoristé) oficiálně představí novou podobu oblíbeného dotačního programu Nová zelená úsporám. Ten už nebude zdaleka tak štědrý jako dříve. Podle informací HN se jeho základem stanou bezúročné bankovní půjčky, přičemž úroky bankám za domácnosti zaplatí stát. Stejně jako v minulosti bude podpora zaměřena na rekonstrukce a energetické úspory u rodinných a bytových domů, nebude už ale postavena na přímých dotacích.
Únorový průzkum veřejného mínění, které si zadalo Hnutí Duha, ukázal, že zachování dotačního programu má velkou podporu veřejnosti. Pro jeho pokračování je současná vláda i opozice. Liší se jen názory na výši, podobu a zacílení podpory.
Co se dočtete dál
- Jak hlasovali voliči jednotlivých stran.
- U kterých voličů nejčastěji zaznívá názor, že by stát neměl energetické úspory domácností finančně podporovat.
- Co si o zacílení dotačního programu myslí sociolog Daniel Prokop.
