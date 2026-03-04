Loňské škrty amerického prezidenta Donalda Trumpa otřásly celou tamní akademickou sférou. Prestižní univerzity přišly o granty, byly nuceny propouštět vědce a nemohly najímat nové. To přináší velkou příležitost pro Evropu, která může kvalitní nejen americké výzkumníky nalákat do svých pracovišť. V prvních oborech už se hlásí i v Česku, tuzemské instituce je ale nemají z čeho zaplatit.

  • Do jakých oborů už se v Česku hlásí vědci z amerických univerzit.
  • Proč je tuzemské instituce příliš nepřijímají.
  • Co by mohlo pomoci.
