S 49 miliony přehrání na YouTube je čtyřminutový záznam The Phantom of the Opera, který nahrál v roce 2017 Prague Cello Quartet (PCQ) v polorozpadlém kostele Všech svatých ve Stvolínkách na Českolipsku, jedna z nejúspěšnějších tuzemských interpretací skladby vážné hudby. A nyní také předmětem nezvyklého sporu, ve kterém jde o miliony.
Původní spoluhráči se totiž rozhádali a soudí se mezi sebou. Respektive by se rádi soudili, jenže není jasné, kdo má být žalovanou stranou. Tedy tím, kdo na YouTube klip nahrál a inkasuje peníze z reklamy, která je na něm zavěšená. To by se nyní mělo ukázat: Vrchní soud v Praze totiž pravomocně rozhodl, že společnost Google jako vlastník YouTube musí obojí sdělit.
Co se dočtete dál
- Proč se spor o klip dostal k soudu.
- Kolik může vynést reklama u klipů na YouTube.
