Léta dráždil ředitele ostatních škol, protože na „jeho“ průmyslovce se toho hodně dělá jinak. Studenti učí studenty, zakládají start-upy, vedou vlastní projekty a někdy ani nemusejí chodit do vyučování. Ředitel netradiční Smíchovské průmyslové střední školy a gymnázia Radko Sáblík se dlouhodobě snaží promlouvat do směřování české vzdělávací politiky, založil Unii inovativních škol, a nyní to chce zkusit ještě ze Senátu. Do něj se letos chystá kandidovat za ODS na Praze 5.
Co se dočtete dál
- Kdo přišel s nápadem na kandidaturu.
- Jaké jsou jeho hlavní cíle, které chce prosazovat.
- Co bude s jeho funkcí ředitele.
