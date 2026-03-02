Skoro tři desítky let rostla mezi obcemi Chýně a Chrášťany nedaleko Prahy obří skládka především stavebního odpadu. A to přes protesty majitelů pozemku, kteří k tomu nedali nikdy souhlas. Pražskému podnikateli Jindřichu Frýdlovi umožnil patnáctihektarové pole zavážet vedoucí stavebního úřadu v Hostivici Vojtěch Budil. Když to úřady konečně zakázaly, Frýdl na to nedbal a suť na skládku vozil dál. Přestal až poté, co mu za to Česká inspekce životního prostředí dala pětimilionovou pokutu.
Trestní soud původně poslal Frýdla za nelegální zavážení skládky podmíněně do vězení, ale Nejvyšší soud verdikt zvrátil. Podnikatel vzápětí vytáhl proti státu, po němž požadoval mnohamilionové odškodné. Případ minulý týden řešil civilní soud, který ale jeho žalobu smetl.
Co se dočtete dál
- Jak je možné, že navážení nelegální skládky tak dlouho trvalo
- Kdo a jak byl za to potrestán
- Kolik může stát vyčištění pozemků a kdo by ho měl platit
