Chcete mít během dovolené v luxusním ubytování na druhém konci světa vyhřátou vodu v bazénu na určitou teplotu a v minibaru svou oblíbenou whisky? Přejete si v hotelu snídani v 11 večer a ráno ve čtyři jste zase dostali chuť na steak? Pro cestovní kancelář Exclusive Tours žádný problém, jen vás to samozřejmě bude stát výrazně víc než běžná dovolená. Exclusive Tours se specializuje na nejbohatší českou klientelu a průměrná cena dovolené u ní přesahuje půl milionu korun. Ta nejdražší loňská stála dokonce milonů sedm. S šéfem Exclusive Tours Dominikem Kohelem jsme si povídali o tom, co za takové peníze jsou schopni zařídit, probrali jsme trendy v luxusním cestování a třeba i to, co by pro klienta neudělali za žádné peníze.
Co se dočtete dál
- Jaká byla nejdražší dovolená v historii Exclusive Tours.
- Proč jde ekologie při cestování nejbohatších Čechů stranou.
- Jaký je rozdíl mezi dobrým a luxusním ubytováním.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.