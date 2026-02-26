Turisty má do Česka přilákat pocit svobody. Česká centrála cestovního ruchu, agentura CzechTourism, mění dosavadní systém, v němž vždy po dva roky lákala zahraniční návštěvníky na centrální zážitek nebo atrakci. Teď chystá kampaň, která bude oslovovat zahraniční turisty prostřednictvím hesla Feel free (Ciťte se svobodně). Do kampaně hodlá agentura dát v příštím roce přes 17 milionů korun.
Co se dočtete dál
- Co obnáší nová kampaň CzechTourismu.
- Na co bude lákat zahraniční turisty.
- Jak to vidí expert.
- Jak vyšel začátek roku hotelům.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.