V lákání investorů Česko v posledních letech zaostává za sousedním Polskem, ale i dalšími státy v regionu. Zahraniční firmy odrazuje mimo jiné zdlouhavý a nejasný proces po žádosti o investiční pobídku, nejčastěji ve formě slevy na dani. To by se v příštích letech mělo změnit – kdo splní jasně nastavené podmínky, měl by podporu získat v řádu měsíců.
Vláda už začala pracovat na revizi zákona o investičních pobídkách. Na konci celého procesu by měla být novela, která pravidla státní podpory pro investory zrychlí, zpřehlední a znovu nastaví, kdo bude mít na pobídky nárok.
Co se dočtete dál
- V jakém stavu je příprava novely.
- Co se v pobídkách změní.
- Jak se zkrátí doba čekání na rozhodnutí.
- Jak se k chystané změně staví zástupci investorů.
- Kolik investic loni do Česka zamířilo.
