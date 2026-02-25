Na počátku tisíciletí to byl pojem – „Némethovy pohledávky“: Řada velkých dlužníků se díky nim zbavila svých dluhů v řádu miliard korun. Z velké části je přitom zaplatili daňoví poplatníci, když stát sanoval padlé banky.
Jejich autor, advokát Věslav Németh, tehdy kvůli nim stanul i před trestním soudem, ten jej ale nakonec očistil. Nicméně po letech ho dostihla další kauza, ve které si nyní odnesl trest.
Co se dočtete dál
- Za co byl nakonec Věslav Németh odsouzen.
- Jakému dalšímu trestnímu stíhání čelil.
- Jak nakonec dopadla kauza jeho miliardových pohledávek vůči IPB.
