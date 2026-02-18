Devět set tisíc korun zaplatila Dobříš na Příbramsku právníkům. Ty si najala, aby zabránili uspořádání místního referenda, které mělo stanovit, za jakých podmínek může být povolena další výstavba. A pak obhajovali změnu územního plánu, která se závaznými výsledky referenda, jež nakonec i přes odpor radnice nařídil soud, byla v rozporu.
Devítitisícové město na jih od Prahy na čtvrtečním jednání zastupitelstva bude řešit, kdo za uvedený výdaj může. A zda by jej neměli zaplatit zastupitelé, které výsledky referenda nerespektovali. Až jim to nakonec musel nařídit soud po žalobě, kterou podal zmocněnec Přípravného výboru pro pořádání referenda Jaromír Bláha.
Co se dočtete dál
- Jak obec odůvodňuje 900 tisíc korun za právníky.
- Jak zastupitelé reagují na otázku, zda by městu neměli vynaložené náklady alespoň částečně uhradit.
