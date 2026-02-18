Podpora Čechů pro nákup zbraní pro Ukrajinu podle Martina Ondráčka z iniciativy Dárek pro Putina neklesá, ale naopak meziročně roste. Organizace, která se specializuje na veřejné sbírky na vojenskou techniku, zaznamenává podle něj kontinuální nárůst podpory navzdory častým tvrzením o slábnoucí podpoře Ukrajiny. Ondráček to řekl v rozhovoru s ČTK.
„Jednoznačně pozorujeme něco, co jde naprosto proti všem narativům, které se kolem podpory Ukrajiny šíří, protože máme kontinuální meziroční nárůsty. Když se podívám na výsledky, do kterých vidíme, tak jsme v roce 2025 vybrali více než v roce 2024 a v roce 2024 vybrali více než v roce 2023,“ uvedl Ondráček. Rok 2022 podle něj nelze srovnávat, protože šlo o výjimečné období bezprostředně po zahájení plnohodnotné ruské invaze.
Za jedním z důvodů rostoucí podpory vidí postupnou proměnu vnímání války. „Čím dál tím víc lidí, jak je ta válka delší a delší, tak chápe, že – jak říká staré nebo kozácké přísloví – válka se nejlíp vyhrává válkou,“ dodal Ondráček.
Iniciativa během čtyř let financovala například nákup vrtulníku Black Hawk, tanku T-72 nebo protidronových systémů. O víkendu na 17 náměstích po celém Česku umístí makety ruských dronů Šáhed ve skutečné velikosti. Chce tím připomenout všem, že když padne Ukrajina, může být cílem i Česká republika, uvedla v příspěvku na platformě X.
Nechali jsme vyrobit 17 maket ruských dronů Shahed ve skutečné velikosti. O víkendu je umístíme na 17 velkých náměstí v České republice. Chceme připomenout všem, že když padne Ukrajina, může i naše země být cíl. pic.twitter.com/mZkiocAHIZ— Dárek pro Putina (@DarPutinovi) February 17, 2026
Další rovina je symbolická a marketingová. „Jeden tank sám o sobě válku nerozhodne, ale je silným symbolem, že se běžní lidé složili na tank a poslali ho na Ukrajinu. Podobně to bylo s raketomety nebo další technikou. Tyto projekty mohou inspirovat další dárce a někdy i státy k tomu, aby poslaly stejné zbraně,“ řekl Ondráček.
Podle Ondráčka má Ukrajina dlouhodobě prioritní seznamy potřeb. Velmi dlouho je na prvním místě munice všech ráží. „Munice je základ a Ukrajinci jsou za ni velmi vděční. Nelze ale vybírat jen na munici. Dnes je absolutní prioritou boj proti dronům Šáhed, které představují obrovský problém pro kritickou infrastrukturu i civilní obyvatelstvo,“ dodal.
Na argumenty, že válka nemá vojenské řešení a pomoc by se měla omezit, reaguje Ondráček otázkou, zda by se tedy Ukrajina měla vzdát. „Jestli ti lidé, kteří to říkají, mají nějaké jiné řešení, já si ho rád poslechnu. Ale nebudu poslouchat řešení, ať se Ukrajinci vzdají,“ uvedl. Podle něj by kapitulace vedla k další destabilizaci Evropy, nové uprchlické vlně a posílení ruského zbrojení.
Pokud nebudeme podporovat společné evropské financování pomoci Ukrajině a agendu, která s tím souvisí, dostaneme se na periferii, říká Ivan Gabal
Evropa a Spojené státy mají podle Ondráčka ekonomické nástroje, jak výrazně omezit příjmy Ruska z prodeje ropy a plynu, které financují válku. „Historie ukazuje, že ústupky agresorům nepřinášejí trvalý mír,“ dodal.
