Snowboardcrossařka Eva Adamczyková získala třetí olympijskou medaili, v Livignu byla o čtyři setiny sekundy druhá za Australankou Josií Baffovou. Stříbrem zkompletovala sbírku z her po zlatu ze Soči 2014 a bronzu z Pchjongčchangu 2018. Před čtyřmi lety v Pekingu kvůli zranění nestartovala.
Sláva nerovná se peníze. Finanční realita olympijských medailistů z menších sportů je dost tvrdá
Dvaatřicetiletá Adamczyková se v této sezoně vrátila k závodům po mateřské pauze a stříbrnou medaili získala jako matka ročního syna Kryštofa. Pro českou výpravu na hrách v Miláně a Cortině d’Ampezzo vybojovala třetí cenný kov po zlatu snowboardistky Zuzany Maděrové z paralelního obřího slalomu a stříbru rychlobruslaře Matěje Jílka na 5000 m.
Bronz dnes získala šampionka z Pchjongčchangu Italka Michela Moioliová. Osmnáctiletá Karolína Hrůšová při premiéře pod pěti kruhy vypadla v osmifinále.
Adamczyková zahájila medailový den vítězstvím v dopolední kvalifikaci. Na cestě za stříbrem absolvovala čtyři vyřazovací jízdy, všechny se svou jedinou přemožitelkou Baffovou. Rodačka z Vrchlabí dokázala mistryni světa z roku 2023 porazit jen ve čtvrtfinále, v osmifinále, semifinále a nakonec i velkém finále za ní česká hvězda dojela pokaždé druhá.
V poslední jízdě Adamczyková jela od úvodu na třetí pozici s Moioliovou za zády. Poté dvojnásobná světová šampionka předjela vnitřkem Švýcarku Noémii Wiedmerovou a dostala se na druhé místo. Po závěrečném skoku ještě na posledních metrech útočila na Baffovou, třiadvacetiletá Australanka ale těsný náskok udržela.
Osmnáctiletá Hrůšová v kvalifikaci zajela 23. čas a po vydařeném startu se držela většinu své osmifinálové jízdy na jedné ze dvou postupových pozic. V závěru ji ale předstihla Němka Jana Fischerová a Hrůšová skončila třetí. Klasifikována byla na celkovém 22. místě.
V neděli ještě snowboardcrossaři pojedou závod smíšených dvojic.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist