Nejnovější data z firem ukazují na zásadní rozkol ve vnímání umělé inteligence na různých úrovních byznysové hierarchie. Vedení v ní vidí jednoduchý a všestranný nástroj, který ušetří část nákladů na provoz, a pod marketingovým tlakem softwarových firem investují do řady programů. Zaměstnancům ale šetří výrazně méně práce. Nebo jim jí vlivem používání umělé inteligence dokonce přibývá. Co za tím je?
Co se dočtete dál
- Proč vypadají šéfové nadšenější z AI než zaměstnanci.
- Jak nyní vypadá zavádění AI do firem.
- Co dělají firmy špatně.
