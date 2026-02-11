Ministerstvo práce připravuje důchodové změny, které do budoucna zatíží státní rozpočty částkami ve výši přes sto miliard korun ročně. Počítají například s opětovným zastropováním důchodového věku na 65 letech, vrácením valorizace penzí o polovinu růstu reálné mzdy a nově i dalšími pobídkami pro pracující důchodce.
Expert na důchodovou problematiku a poradce prezidenta Petra Pavla Vladimír Bezděk upozorňuje, že vyšší výdaje se začnou projevovat už v příštím volebním období a budoucí vláda na ně bude muset reagovat. „Je velmi nešťastné, že kapitolu, kterou jsme mohli odškrtnout jako vyřešenou budeme muset v budoucnu znovu otevírat a bude nám to brát kapacitu, síly a ve finále i tolik potřebné peníze na řešení dalších problémů,“ říká v rozhovoru pro HN Bezděk, který působí zároveň jako předseda představenstva investiční společnosti Avant. Problémy s udržitelností financování podle něj bude mít Česko nejen v důchodech, ale i ve zdravotnictví a v dlouhodobé péči o seniory.
