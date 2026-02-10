Už jedenáct dní je Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) bez jmenovaného ředitele. Z ostře sledované instituce, která je klíčová při kontrole dodržování zákonů na ochranu přírody a životního prostředí, odešel na konci ledna její šéf Petr Bejček. Ten do funkce nastoupil v roce 2023 namísto Erika Geusse, který byl kritizovaný za nepovedený zásah inspekce při havárii na řece Bečvě

Výběrové řízení na nového ředitele však zatím ministerstvo životního prostředí vedené Petrem Macinkou (Motoristé) nevyhlásilo, přestože se o odchodu ředitele z úřadu vědělo několik týdnů. Úřad navíc zatím ani neuvádí, kdy konkurz, který zákon u instituce požaduje, proběhne. Oslovení experti to vysvětlují tím, že Motoristům se zatím nedaří najít spřízněného člověka, který by měl dostatečnou kvalifikaci. 

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Už 11 dní je Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) bez jmenovaného ředitele. Výběrové řízení na nového šéfa však zatím ministerstvo životního prostředí nevyhlásilo, přestože se o odchodu ředitele z úřadu ví několik týdnů. A úřad zatím ani neuvádí, kdy konkurz, který zákon u instituce požaduje, proběhne.
  • Proč Motoristé, kteří resort vedou, váhají?
  • A jak se při při posledním výběru ředitele chovala minulá vláda?
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Zajímají vás další kvalitní články z Hospodářských novin? Výběr těch nejúspěšnějších posíláme každý všední den večer v našem newsletteru 7 v SEDM, který si můžete zdarma přihlásit.