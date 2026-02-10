Už jedenáct dní je Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) bez jmenovaného ředitele. Z ostře sledované instituce, která je klíčová při kontrole dodržování zákonů na ochranu přírody a životního prostředí, odešel na konci ledna její šéf Petr Bejček. Ten do funkce nastoupil v roce 2023 namísto Erika Geusse, který byl kritizovaný za nepovedený zásah inspekce při havárii na řece Bečvě.
Výběrové řízení na nového ředitele však zatím ministerstvo životního prostředí vedené Petrem Macinkou (Motoristé) nevyhlásilo, přestože se o odchodu ředitele z úřadu vědělo několik týdnů. Úřad navíc zatím ani neuvádí, kdy konkurz, který zákon u instituce požaduje, proběhne. Oslovení experti to vysvětlují tím, že Motoristům se zatím nedaří najít spřízněného člověka, který by měl dostatečnou kvalifikaci.
Co se dočtete dál
- Už 11 dní je Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) bez jmenovaného ředitele. Výběrové řízení na nového šéfa však zatím ministerstvo životního prostředí nevyhlásilo, přestože se o odchodu ředitele z úřadu ví několik týdnů. A úřad zatím ani neuvádí, kdy konkurz, který zákon u instituce požaduje, proběhne.
- Proč Motoristé, kteří resort vedou, váhají?
- A jak se při při posledním výběru ředitele chovala minulá vláda?
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.