Česko si loni polepšilo v celosvětovém žebříčku vnímání korupce. Umístilo se na 39. místě, zatímco předloni bylo 46. Vyplývá to ze zprávy, kterou v úterý zveřejnila mezinárodní organizace Transparency International (TI). Pohoršilo si naopak Slovensko, které se v roce 2024 umístilo na 59. a loni až 61 místě. Nejlépe hodnocené ze 182 zemí je letos opět Dánsko, nejhůře dopadly Jižní Súdán, Somálsko a Venezuela.
Česko dostalo 59 bodů ze sta, tedy o tři více než v roce 2024. Přesto skončilo pod průměrem Evropské unie, který činí 62 bodů. Slovensko dostalo 48 bodů ze sta, a pohoršilo si tak meziročně o bod. Také dva zbylé státy visegrádské čtyřky jsou na tom v indexu hůře než Česko. Polsko skončilo na 52. místě s 53 body a Maďarsko dokonce až na 84. místě se 40 body. Společně s Bulharskem je nejhorší z celé Evropské unie, Slovensko je páté nejhorší.
Nevýhodné smlouvy, předražený provoz a neefektivní outsourcing. Nový šéf Motola popisuje realitu nemocnice i své plány
Za umístěním ČR pod průměrem Evropské unie spatřuje česká pobočka Transparency International (TI ČR) zejména nedostatečné přijímání protikorupční legislativy za bývalé vlády Petra Fialy (ODS). Koaliční vláda ANO, SPD a Motoristů vedená Andrejem Babišem (ANO) však zlepšení nepřinese, spíše naopak.
Podle TI ČR se bývalá vláda dostatečně nesnažila omezovat korupci. „Legislativu týkající se střetu zájmů nebyla schopna novelizovat. Zákon o regulaci lobbování schválila jen se sebezapřením, aby vyhověla EU a Česko nepřišlo o miliardové evropské finanční toky. Na systémové změny také nedošlo, tolik potřebnou reformu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže poslala de facto k ledu,“ uvedl výkonný ředitel organizace David Kotora.
Lépe než Česko na tom jsou v případě vnímané korupce například tři pobaltské státy – Estonsko, Lotyšsko a Litva, které rovněž vstoupily do Evropské unie v roce 2004.
Spojené státy obsadily v žebříčku 29. místo, oproti předloňskému roku si ale o bod pohoršily na 64 bodů. Čína je na 76. pozici se 43 body, Rusko je až 157. s pouhými 22 body.
Na prvních třech příčkách se ve srovnání s minulou zprávou nic nezměnilo. Obsadily je Dánsko s 89 body, Finsko s 88 body a Singapur s 84 body. Do první desítky se dostaly také Nový Zéland, Norsko, Švédsko, Švýcarsko, Lucembursko, Nizozemsko a Německo, které si oproti předloňsku polepšilo o dva body na 77.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist