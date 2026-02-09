Poradní orgán kabinetu Národní ekonomická rada vlády (NERV) oficiálně končí. Dnes to na své tiskové konferenci oznámila vláda. Slovo oficiálně je tady zcela namístě, sami členové poradního sboru totiž ukončili svou činnost už loni v září, když bylo zřejmé, že se blíží výměna vlády. Přesto některé z nich zaskočilo, že se o definitivním konci dozvídají prostřednictvím médií.
Zářijové rozpuštění NERV potvrdil jeho teď už bývalý člen, ekonom Aleš Rod. „Od té doby jsme nepracovali. Takže toto zrušení nemá žádný efekt,“ řekl Rod pro HN s tím, že jde jen o legitimní, formální potvrzení skutečného stavu. Podle něj navíc nejde o nic neobvyklého, zřídit svůj poradní orgán může každý premiér, stejně tak jako může ten předchozí zrušit.
Co se dočtete dál
- Proč se NERV ukončil sám.
- Zda vznikne nový poradní sbor.
- Jak to komentují bývalí členové.
