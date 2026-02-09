Starostové obcí a měst, které zasáhla povodeň, tornádo či jiná živelní katastrofa, by v budoucnu měli její následky odstraňovat snáze a rychleji. Stát se totiž chystá pro tyto případy zjednodušit pravidla pro vypisování veřejných tendrů.

Ministerstvo pro místní rozvoj už proto aktuálně připravuje novelu zákona o zadávání veřejných zakázek, návrh by měl zamířit na vládu do konce letošního roku. „Impulzem k její přípravě byly hlavně zkušenosti z odstraňování škod po povodních v září 2024,“ říká mluvčí resortu Michaela Winklerová.

Zbývá vám ještě 70 % článku

Co se dočtete dál

  • Co bylo impulzem pro změnu zákona.
  • Jaké povinnosti by obcím odpadly.
  • Kdy ministerstvo zákon dokončí.
  • Co dalšího se v zakázkách může změnit.
