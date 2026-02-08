Snowboardistka Zuzana Maděrová navázala na triumfy Ester Ledecké z Pchjongčchangu a Pekingu a je olympijskou vítězkou v paralelním obřím slalomu. Dvaadvacetiletá česká reprezentantka získala v prosluněném Livignu první velkou medaili v kariéře a také první cenný kov pro českou výpravu na hrách v Miláně a Cortině d‘Ampezzo.
Obhájkyně zlata z předchozích dvou her a celkem trojnásobná olympijská šampionka Ledecká vypadla ve čtvrtfinále s Rakušankou Sabine Payerovou, kterou následně porazila Maděrová ve finále. Liberecká rodačka dosáhla v nejdůležitějším závodu na premiérové vítězství v kariéře, ve Světovém poháru byla nejlépe dvakrát druhá.
Šance na medaile jsou. Co neminout na olympijských hrách a které termíny by měl mít český fanoušek v kalendáři?
Její rodiče přitom původně nechtěli, aby dělala sport vrcholově. „Rodina se tomu směje doteď. Já si to nepamatuju, ale prý jsem ve svých 14 letech prohlásila, že to je poslední olympiáda beze mě. A nakonec to vyšlo,“ vzpomínala před čtyřmi lety po debutu na OH v Pekingu. Tehdy se do nominace dostala na poslední chvíli poté, co jí pomohlo přerozdělení míst Mezinárodní lyžařskou federací a odřeknutí účastnického místa ze strany Kanady.
V paralelním obřím slalomu skončila tehdy již v kvalifikaci, obsadila 23. místo s bezmála jedenáctisekundovou ztrátou na Ester Ledeckou. Ve Světovém poháru byla zatím nejlépe druhá a třikrát třetí. V konečném pořadí SP skončila nejlépe osmá v sezoně 2023/24 v celkovém hodnocení v paralelních disciplínách.
