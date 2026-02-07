Premiér Andrej Babiš (ANO) chce být aktivní v trestním procesu kauzy Čapí hnízdo, i když ho Sněmovna nevydá ke stíhání. Uvedl to sobotním pořadu televize Nova Za pět minut dvanáct. Položil otázku, proč by ho poslanci měli vydávat, když nikdy nic neudělal. Zopakoval, že jeho stíhání je politické, a přirovnal je k soudním procesům krajně pravicové francouzské političky Marine Le Penové, bývalého izraelského premiéra Benjamina Netanjahua či amerického prezidenta Donalda Trumpa.
„I když mě nevydají, budu aktivní v tom procesu, budu bojovat za pravdu, pravda je na naší straně,“ prohlásil Babiš. „No a? Proč by mě měla vydávat, když jsem nic neudělal?“ reagoval na poznámku moderátorky, že Sněmovna ho zřejmě tentokrát nevydá. „Je to vymyšlené svinstvo, neuvěřitelné vůči mojí rodině,“ řekl ke svému obvinění, které pokračuje už čtvrté volební období Sněmovny.
„Je to forma politického boje. Když si najdete správného policistu, státního zástupce, soudce, tak vás dostanou před soud,“ podotkl premiér. Naznačil, že tehdejšímu nejvyššímu státnímu zástupci Pavlu Zemanovi pomohl jeho postoj v kauze Čapího hnízda v aktuálním výběrovém řízení na českého evropského žalobce v úřadu EPPO, když ho Česko v době, kdy byla ministryní spravedlnosti Eva Decroix z ODS, označilo za nejlepšího ze tří uchazečů.
Začíná jedenáctý rok s kauzou Čapí hnízdo: Kdy bude konec a kdo může za to, že se tak vleče
Babiš rovněž uvedl, že předsedkyně jeho odvolacího soudního senátu Eva Brázdilová se chová „velice nestandardně a podivně“. Zopakoval také, že bývalý prezident Miloš Zeman mu v kauze nabízel abolici, tedy zastavení trestního stíhání. „Nemám žádné kmotry, nejsem nikoho loutka, na rozdíl od ostatních,“ poznamenal.
Babišovo stíhání je nyní přerušené, protože v posledních sněmovních volbách získal mandát, a tím i imunitu v plném rozsahu. O doporučeních Sněmovně k policejní žádosti o jeho vydání má imunitní výbor rozhodnout 17. února, finální hlasování na plénu by se mělo uskutečnit v první polovině března. Původně měl imunitní výbor jednat 3. února, ale jeho schůzi zhatilo svolání mimořádné schůze sněmovny a hlasování o nedůvěře vládě kvůli nátlaku ministra zahraniční Petra Macinky (Motoristé) na prezidenta Petra Pavla.
Pokračování Babišova stíhání umožnila Sněmovna v minulosti už třikrát, tentokrát jej ale patrně nevydá. Babišova vláda ANO, SPD a Motoristů má totiž většinu 108 hlasů. Někteří opoziční politici veřejně označují vládní koalici za „koalici nevydání“. Poslanci budou totiž rozhodovat i o vydání šéfa SPD Tomia Okamury, který čelí se svým hnutím stíhání kvůli kontroverzní předvolební kampani před krajskými a senátními volbami. Na dotaz, zda budou mít poslanci koaličních stran možnost volného hlasování, dnes Babiš odpověděl, že neví.
Babiš a jeho někdejší poradkyně, nyní europoslankyně Jana Nagyová stojí před soudem kvůli padesátimilionové dotaci na areál Čapí hnízdo u středočeských Olbramovic. Čelí obvinění z dotačního podvodu a poškození finančních zájmů EU, oba vinu odmítají. Pražský městský soud je dvakrát nepravomocně osvobodil, oba rozsudky ale zrušil odvolací Vrchní soud v Praze. Posledním rozhodnutí odvolacího soudu loni v červnu, které zavázalo prvoinstančního soudce Jana Šotta, jak má některé důkazy hodnotit, mu přitom nedávají příliš prostoru na to, aby oba i napotřetí osvobodil.
