Návrat na Měsíc, cíl americké mise Artemis, podle geologa Petra Brože nejen přispěje k vědeckému poznání, ale rozvine rovněž technologie a mnoha lidem zajistí dobře placenou práci. Jde také o významný krok k budování vesmírného průmyslu. „Když se posuneme do nepříliš vzdálené budoucnosti, kdy na Měsíci už bude existovat osídlení, a když se odhodláme k dalším kroku, k pilotovaným cestám na Mars, vyplatí se stavět kosmické lodě na oběžné dráze kolem Měsíce ze součástí zhotovených z měsíčních materiálů,“ tvrdí Brož, který se zaměřuje na výzkum sopečné činnosti na tělesech sluneční soustavy. Mars je podle něj nutné kolonizovat i proto, aby případná katastrofa na Zemi nevyhubila lidský druh.
Co se dočtete dál
- Jak návrat na Měsíc ovlivní vývoj technologií a vznik pracovních míst.
- Jaké suroviny na Měsíci stojí za to těžit a za jakých podmínek by těžba dávala ekonomický smysl.
- Jak budou státy a soukromé firmy financovat a organizovat měsíční průmysl.
- Jaké právní a geopolitické spory mohou vzniknout kolem lukrativních lokalit Měsíci.
- Jak mohou české firmy a vědecké týmy zapadnout do rostoucího vesmírného ekosystému.
