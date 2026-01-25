Mimořádnou vlnu solidarity vyvolala aktuální situace na válkou sužované Ukrajině, která po sérii ruských útoků na energetickou infrastrukturu čelí v mrazech dlouhým výpadkům tepla a elektřiny. Češi v uplynulých dnech poslali na sbírkové účty miliony korun. Sbírka SOS Kyjev neziskové organizace Dárek pro Putina během několika dnů vybrala téměř 80 milionů korun. Na situaci reaguje i Charita ČR nebo organizace Post Bellum, která sbírá peníze na nákup generátorů pro nemocnice, zjistila ČTK.
Po ruských nočních útocích je podle sobotních informací na Ukrajině více než 1,2 milionu lidí bez dodávek elektřiny. V Kyjevě se v důsledku útoků podle starosty Vitalije Kličkova ocitlo téměř 6000 budov bez dodávek tepla. Teploty přitom v uplynulých dnech na Ukrajině klesaly až k minus 20 stupňům Celsia.
Nebuďte ovce, ale ovčáčtí psi, říká Dalibor Dědek. Nespokojencům by koupil jednosměrnou letenku do Indie
Češi podle organizátorů sbírek na situaci na Ukrajině okamžitě zareagovali. „Češi jsou úžasní,“ napsal redakci HN zakladatel organizace Dárek pro Putina a zároveň majitel firmy Jablotron Dalibor Dědek. Právě Dárek pro Putina zažívá pravděpodobně největší nápor, o mimořádnou pomoc požádala na sociálních sítích. „V noci nám dokonce padala platební brána, systém nebyl na takový příliv peněz připravený,“ řekl v soboru serveru iROZHLAS.cz zakladatel Dědek s tím, že solidarita Čechů stoupá úměrně s vývojem politické situace v zemi. „Češi chtějí dát jasně najevo, že smýšlejí jinak než naši politici,“ říká.
Lidé mohou přispívat přes řadu charitativních a humanitárních organizací. Sbírková konta má třeba Člověk v tísni, ADRA, Diakonie ČCE nebo Koridor UA. Finanční pomoc je možné poslat i přes platformy jako je třeba Donio. Manažerka zahraniční komunikace Charity ČR Zuzana Haniková dnes ČTK řekla, že na sbírkovém kontě Charita pro Ukrajinu přibývají řádově desítky tisíc korun denně. Za čtyři roky se vybralo 200 milionů korun. Post Bellum na konci roku nasbíralo na Darujme.cz peníze na nákup 36 generátorů, které od tohoto týdne pomáhají ve Lvově, Ternopilu, Poltavě, Dnipru, Mykolajivu a Chersonu.
Ukrajina se brání ruské agresi téměř čtyři roky a součástí bojů jsou vzdušné údery obou stran. Ruská armáda od podzimu zintenzivnila i útoky na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. Moskva tvrdí, že se snaží ochromit ukrajinský vojensko-průmyslový komplex, podle mnohých ale také chce zlomit morálku Ukrajinců, kteří se v silných mrazech musí vypořádat s přerušováním dodávek elektřiny, tepla a vody.
