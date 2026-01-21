Zápasník MMA Karel Vémola, přezívaný Karlos, má problémy nejen kvůli údajnému zapojení do obchodů s narkotiky, pro něž jej soud těsně před Vánocemi vzal do vazby. Jak nyní HN zjistily, pokusil se vymoci také kontroverzní milionovou směnku po svém dřívějším kamarádovi a partnerovi Petru Divišovi, který založil a řídí zápasnickou organizaci Red Face.

Háček je v tom, že směnka kryla půjčku, kterou Diviš Vémolovi již dávno splatil. Jenže bijec mu směnku nevrátil a s její pomocí se naopak dožadoval, aby mu Diviš půjčenou sumu zaplatil podruhé. Šéfa Red Face se musel minulý týden zastat v pravomocném rozsudku až Vrchní soud v Praze.

