Premiér Andrej Babiš (ANO) v pondělí na dotaz, zda může za českou vládu jednoznačně říct, že Česko stojí za Grónskem, uvedl, že nemůže. V rámci Severoatlantické aliance (NATO) jsou lídrem Spojené státy a střety jsou kontraproduktivní, dodal. Kvůli poslednímu dění kolem Grónska a v souvislosti s hrozbami amerického prezidenta Donalda Trumpa se ve čtvrtek sejde Evropská rada, Česko na ní bude zastupovat právě Babiš.
„My určitě preferujeme, aby došlo k dohodě v rámci aliance. Bylo by velice nešťastné, aby zkrátka došlo k nějakým soubojům,“ řekl Babiš. Argumenty Trumpa o Číně a Rusku jsou podle něj relevantní, je ale potřeba se domluvit. „Nějaké výzvy nebo deklarace jsou o ničem,“ dodal.
Premiér také na tiskové konferenci po jednání vlády zmínil, že si pořídil glóbus, a to za 15 tisíc korun. „Takový krásný, velký, abych přesně věděl, kde to Grónsko je, a ten Orešnik by letěl z Ruska na Bílý dům 26 minut. A jedenáctá minuta je právě nad Grónskem,“ svěřil se Babiš. Odkazoval při tom na ruskou balistickou raketu s nadzvukovou rychlostí, kterou Moskva poprvé použila v listopadu 2024 při útoku na Dnipro.
Nejdřív Ukrajina, teď Grónsko. Z Evropy se stává obležená pevnost, politici mají pádný důvod přestat se bát tvrdší akce
Nový předseda ODS Martin Kupka pak na tiskové konferenci vyzval vládu, aby se ohledně Grónska jednoznačně postavila za evropské státy a spojence Česka. Česko podle něj má sehrát jasnou a srozumitelnou roli a stát za Grónskem a Dánskem.
Trump v sobotu oznámil, že od 1. února zvyšuje dovozní cla pro osm evropských států a že tato cla budou platit, dokud Spojené státy neuzavřou dohodu o koupi Grónska od Dánska. Dodatečná desetiprocentní cla se mají vztahovat na veškeré zboží dovážené do USA ze zemí, které se postavily proti Trumpovu přání tento arktický ostrov získat - tedy z Dánska, Norska, Švédska, Francie, Německa, Británie, Nizozemska a z Finska.
Tyto země v neděli ve společném prohlášení varovaly, že hrozby zavádění cel ze strany Spojených států narušují transatlantické vztahy a mohou způsobit nebezpečnou spirálu eskalace. Aktuálně platí od léta pro většinu exportu z EU do USA patnáctiprocentní clo. Trump pohrozil, že pokud dohoda o Grónsku nebude uzavřena do 1. června, zvýší se od tohoto data dodatečná cla pro uvedených osm zemí z deseti na 25 procent.
Trump je podle Babiše obchodník. „Zažili jsme situaci, kdy chtěl uvalit cla až 50 procent, potom z toho vycouval, potom udělal dohodu s Kanadou a Mexikem,“ řekl premiér. „Pravděpodobně používá stejnou taktiku, kdy dá do prostoru nějaký návrh, který potom bere jako výkop na jednání,“ míní. Česká vláda je podle Babiše příznivcem toho, aby se našel způsob, jak s ním vyjednávat a věc vyřešit.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist