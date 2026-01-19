V Praze v neděli večer přistálo letadlo s Čechem Janem Darmovzalem, kterého rok a čtyři měsíce věznil ve Venezuele režim autoritářského prezidenta Nicoláse Madura. Na svobodu se spolu s dalšími cizinci dostal poté, co Spojené státy na začátku ledna z Caracasu unesly Madura a jeho ženu do USA. České letadlo přepravilo do Prahy také tři další bývalé vězně venezuelského režimu, občany Polska, Rumunska a Irska, řekl novinářům po příletu ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé).
Svět vstupuje do éry kontrolovaného chaosu a USA invazí do Venezuely ukázaly, že v něm chtějí hrát hlavní roli. Evropa oslabuje
Armádní speciál z Caracasu přistál krátce po 22:00 na starém ruzyňském letišti. Čtveřice mužů opustila letadlo po svých, Darmovzal se přivítal se svými rodiči. Poté odjel na kontrolu do nemocnice, český lékařský tým se o něj staral už několik posledních dní, řekl Macinka. Pro další tři bývalé vězně přijeli podle ministra na letiště zástupci ambasád.
„Je to na slzy, dneska je to pětistý den,“ řekl po příletu novinářům Darmovzalův otec s poukazem na dobu od zadržení jeho syna ve Venezuele. Syn se mu zdál být v pořádku, ale víc řeknou lékaři, podotkl. Syna uvítal slovy „Vítej doma“, dodal. Matka novinářům při příchodu na letiště řekla, že rodina chce poděkovat všem lidem, kteří se o propuštění jejího syna zasloužili. „Chtěli bychom, aby se podpora teď obrátila k těm, kteří ve vězení stále ještě jsou,“ uvedla. Propuštěných je podle ní zlomek z celkového množství vězněných. Poprosila také média o respektování soukromí.
Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) po příjezdu na letiště novinářům řekl, že přeprava Darmovzala domů byla poměrně náročná operace, která se připravovala několik dní a během té doby byli lidé i letadlo neustále připravení odletět. „Myslím si, že je to skvělá práce, že jsme dostali našeho člověka zpátky domů,“ řekl Zůna. Podle dřívějších informací mělo být při zpáteční cestě na palubě šest propuštěných vězňů, ale Venezuela některým propuštěným podle Macinky neumožnila odletět.
Ani drogy, ani ropa. Proč si Trump vybral k demonstraci síly právě Venezuelu a co s ní po únosu jejího tyrana chce dělat
K příletu přijel také premiér Andrej Babiš (ANO), který spolu s Macikou oznámili Darmovzalovo propuštění v pátek na mimořádné tiskové konferenci. Armádní speciál pro Čecha do Venezuely vyrazil vzápětí. Babiš v neděli s novináři nemluvil.
Venezuelské úřady zadržely Darmovzala při jeho turistické návštěvě země v září 2024 s tvrzením, že se chystal podílet na plánu zabít Madura a svrhnout tamní vládu. Česká diplomacie uvedla, že taková tvrzení postrádají jakýkoli reálný základ. S podobnou záminkou venezuelské úřady zadržely i další zahraniční občany. Nevládní organizace Foro Penal označila Darmovzala za člověka zadržovaného za politickým účelem.
Darmovzal byl podle Macinky propuštěn v noci na pátek kolem 4:00 po několika týdnech intenzivního vyjednávání. Propuštění českého občana označil za skvělou zprávu prezident Petr Pavel. Poděkoval také expertům v Česku i zahraničním partnerům včetně Evropské unie a Spojených států, kteří se případem dlouhé měsíce zabývali. Zprávu uvítali také další čeští politici.
Venezuelská vláda začala po únosu Madura a jeho ženy do USA propouštět větší počet politických vězňů minulý týden. Prozatímní venezuelskou prezidentkou se stala dosavadní viceprezidentka Delcy Rodríguezová, od které nyní Washington požaduje poslušnost, jinak hrozí dalším vojenským zásahem.
